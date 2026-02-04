xs
ป้ายหาเสียงเพื่อไทย เขต 2 ถูกทำลาย–หาย ผู้สมัครเข้าแจ้งความ สภ.หัวหิน เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ - ผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทย เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน หลังพบป้ายหาเสียงถูกทำลายและสูญหาย คาดมีบุคคลลักลอบยกออกจากจุดติดตั้ง

วันนี้(4 ก.พ.) นายกฤษณะ พุกดำ ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.ท.ธีรุจน์ จันทร์แก้ว พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหัวหิน

นายกฤษณะ ระบุว่า เหตุเกิดในช่วงคืนวันที่ 29–30 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่าป้ายหาเสียงของตนซึ่งติดตั้งไว้บริเวณซอย 91 จุดตัดทางรถไฟ หนองแก–เสาธง ถูกทำลายจนชำรุด 1 ป้าย และสูญหายอีก 2 ป้าย โดยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีบุคคลมายกขนป้ายออกจากจุดติดตั้งดังกล่าว

ต่อมา ยังมีบุคคลโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องป้ายหาเสียง อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่ได้มีการพูดคุยใด ๆ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

นายกฤษณะ กล่าวว่า ภายหลังทราบเหตุ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยรับทราบแล้ว และการเข้าแจ้งความในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามกฎหมายในกรณีทำให้เสียทรัพย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย








