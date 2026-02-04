ชัยนาทเปิดเทศกาลอาหารอร่อยลุ่มเจ้าพระยา 69 รวมของดี–ดนตรี–ศิลปวัฒนธรรม ครบจบที่เดียว

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทเปิดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี 2569” อย่างเป็นทางการ ยกทัพร้านอาหารและฟู้ดทรัคชื่อดังกว่า 140 ร้านค้า มาให้ เลือกชิม ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด 5 วัน
วันนี้ (4 ก.พ. ) นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี 2569 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ชุดวิถีถิ่นวิถีไทย และชุดอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำอาหารอร่อย จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย รวมถึงกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย และการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญ
นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี 2569 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน
การจัดงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00–22.00 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ภายในงานมีบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าของดีจังหวัดชัยนาทกว่า 140 บูธ
กิจกรรมภายในงานตลอด 5 วัน ประกอบด้วย การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยโดยนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ การประกวดการทำอาหารหวาน เมนูกล้วยบวชตาลพร้าว การประกวดการทำอาหารคาว เมนูน้ำพริกปลาร้ามัจฉาชัยนาท และกิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนูเด่น อาทิ ถุงเงิน–ถุงทอง และปลากรายชัยนาท
ด้านความบันเทิง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีสดแนวโฟล์กซอง และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ภูมิมินท์, แบงค์ ปรีติ, นิว นภัสสร, เอ๊ะ จิรากร และ The Gentlemans (ผู้หญิงผมยาว)
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดจุดถ่ายภาพ ที่นั่งรับประทานอาหารทั้งโซนด้านในและด้านนอกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ผู้ร่วมงานได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารอร่อยและชมการแสดงตลอดการจัดงาน
ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเที่ยวชมงาน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “เทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดชัยนาท” หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท