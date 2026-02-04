ไฟไหม้หญ้าตีนเขาบรรพต คาดฝีมือมือบอนลอบเผา เจ้าหน้าที่–ฝ่ายปกครองลงพื้นที่คุมสถานการณ์ใกล้ชิด

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าบริเวณตีนเขาบรรพต ศรีราชา ชลบุรี คาดอาจเกิดจากการลักลอบจุดไฟเผาหญ้า ท่ามกลางสภาพอากาศแห้งแล้ง เสี่ยงไฟลุกลามเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
เวลา 18.30 น. วันนี้( 4 ก.พ. ) ศูนย์วิทยุหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้หญ้าบริเวณเขาบรรพต หลังรับแจ้งจึงรีบจัดรถดับเพลิงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้หญ้าอยู่บริเวณตีนเขา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากการลักลอบจุดไฟเผาหญ้า ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากในช่วงนี้พื้นที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง หญ้าและวัสดุเชื้อไฟแห้งติดไฟได้ง่าย อาจก่อให้เกิดไฟป่าลุกลามและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมถึงเพิ่มปัญหามลพิษจากควันไฟและฝุ่นละออง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันผลกระทบจากควันไฟ พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคระบบทางเดินหายใจ ฝากเตือนประชาชนงดการจุดไฟเผาในที่โล่งทุกกรณี หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
โดยเมื่อเวลา 19.00 น. นายสุรชัย คำศรี ปลัดป้องกันอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อเร่งสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้าง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้หญ้าให้อยู่ในวงจำกัดได้เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการจัดกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการปะทุของเปลวไฟซ้ำ หากเกิดเหตุขึ้นอีกครั้งจะสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียด และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งแจ้ง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้น