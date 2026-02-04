โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้งแปดริ้วขับเคี่ยวหนัก แกนนำหลายพรรคเร่งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหวังมีโอกาสปักธง

ฉะเชิงเทรา –โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 จ.ฉะเชิงเทรา ขับเคี่ยวหนัก แกนนำหลายพรรคเร่งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส. หวังมีโอกาสได้ปักธง ขณะที่พรรคส้ม “ธนาธร” พร้อมนำทีมลุยพรุ่งนี้
วันนี้ ( 4 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง2569 ในช่วงโค้งสุดท้ายพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ว่าหลายพรรคการเมืองต่างเร่งส่งแกนนำลงพื้นที่ช่วยหาเสียงทำคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส.ของตนเอง อาทิ นายชาลี เจริญสุข ผู้สมัครพรรคปวงชนไทย เขต 2 หมายเลข 1 ที่มีแกนนำพรรคฯ อย่าง นายธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ หรืออาจารย์ใหญ่ อดีตผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
และยังมีนายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ หรือ “น้ากล้วย เชิญยิ้ม” ดาวตลกชื่อดังที่เดินทางมาพร้อมกับบุตรสาว คือ น.ส.อัญน์ชรี ศักดิ์ธนาวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคลุยขอคะแนนจากชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางคล้า พร้อมชู นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคฯ ที่ผู้ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจทั้งการเป็นเจ้าของโรงงานเหล็กกล้าและเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจพลังงานโซล่าร์เซลล์ ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่พร้อมจะบริหารงานแบบโปร่งใส
เช่นเดียวกับผู้สมัครจากพรรคประชาชนอย่าง นายศุกติชา ตันเจริญ (มดแดง) หมายเลข 5 ที่ลงชิงเก้าอี้ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ได้นำทีมงานลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่ 06.00-20.00 น. ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนเต็ม จนทำให้ทีมงานล้วนต่างอ่อนล้าไปตามกัน
และในวันที่ 5 ก.พ. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงพร้อมด้วย นายเซีย จำปาทอง, น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ผู้ช่วยหาเสียงพร้อมด้วย และแกนนำอีกหลายคนที่จะพากันแห่ขบวนคาราวานลูกสายน้ำเค็มมาช่วยผู้สมัครทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายชานน อ้นไชยะ ,นายศุกติชา ตันเจริญ, นายณัฐธพัฒน์ ธรรมทินนา และนางแพรวนภัศร์ ทองสุวรรณ์ หา
ส่วน “สาวแป้ง” น.ส.อรกฤติย์ แววคล้ายหงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์ แม้จะมีเสียงแว่วมาว่าคะแนนอาจจะนอนมาน้อยกว่าคู่แข่งในสนาม แต่ก็ได้พยายามที่จะลงพื้นที่เก็บแต้มทำคะแนนอยู่เป็นระยะ
ล่าสุดยังเดินสายลงพื้นที่ย่าน ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อขอคะแนนให้กลับมาตีตื้นไล่หลังคู่แข่งในสนามให้ทัน ท่ามกลางความหลากหลายของผู้สมัครจากหลายพรรค
เช่นเดียวกับ ส.ส.แบงค์ นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ อดีต ส.ส.เก่า 1 สมัย ผู้สมัครหมายเลข 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคภูมิใจไทย ได้ออกตระเวนรถแห่เดินสายลงพื้นไปหาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้า ในแถบ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ และต.คลองเปรง ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อทำคะแนนขอคืนเก้าอี้ให้แก่พรรคภูมิใจไทย ในการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน