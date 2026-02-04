นครปฐมดีเดย์ “พิทักษ์เลือกตั้ง 69” กวาดล้างอาชญากรรมหนัก รวบผู้ต้องหา 31 ราย ยึดปืนเถื่อน-ระเบิด-ยาเสพติดเพียบ

นครปฐม —ตำรวจนครปฐม ผนึกกำลัง กอ.รมน.จังหวัด เปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ภายใต้แผน “พิทักษ์เลือกตั้งนครปฐม 69” สามารถจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาวุธปืนเถื่อน และวัตถุระเบิด รวม 31 ราย ยึดของกลางอื้อ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสของการเลือกตั้งในพื้นที่
วันนี้(4 ก.พ.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พ.อ.ภูมิพศุตม์ เตี๊ยะเพชรดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม (ฝ่ายทหาร) และคณะผู้บังคับบัญชาตำรวจ ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการ “พิทักษ์เลือกตั้งนครปฐม 69” ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 4 ก.พ. 69
ผลการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ผู้ต้องหา 30 คดี รวม 31 คน ตรวจยึดอาวุธปืนรวม 30 กระบอก แบ่งเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน 11 กระบอก และไม่มีทะเบียน 19 กระบอก พร้อมกระสุนปืน 21 นัด รวมทั้งยึดวัตถุระเบิดได้อีก 1 ลูก
นอกจากนี้ ยังสามารถจับกุมคดียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ได้ผู้ต้องหา 5 ราย แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและแพร่กระจายในประชาชน รวมถึงเสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมาย ตรวจยึดยาบ้ารวม 22,022 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักรวม 5.58 กิโลกรัม พร้อมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มูลค่ารวมประมาณ 1,875,000 บาท
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ เปิดเผยว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการขยายผลคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวและการประสานงานจาก สภ.ดอนตูม ก่อนนำไปสู่การติดตามจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถจับกุมได้ตามจุดต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมย้ำเดินหน้าปราบปรามอิทธิพลมืดทุกประเภท เพื่อคุ้มครองความสงบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในช่วงการเลือกตั้งอย่างเต็มที่