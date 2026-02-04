"ไอซ์ รัชนก"นำทีมคาราวานพรรคประชาชนหาเสียงตลาดสดหางดงช่วยผู้สมัคร สส.เขต8เชียงใหม่-แฟนคลับรับอบอุ่น

เชียงใหม่ – “ไอซ์ รัชนก” นำทีมคาราวานหาเสียงพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อ้อนขอคะแนนช่วยผู้สมัคร โดยแฟนคลับต้อนรับอบอุ่น ขณะที่ช่วงเย็น “พิธา” เตรียมนำขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่เชียงใหม่
รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 โดยวันนี้(4 ก.พ.69) พรรคประชาชน ซึ่งจัดคาราวานรถแห่ตระเวนหาเสียงในธีม “เลือกอนาคต” ไปทั่วประเทศ ได้เดินทางลงพื้นที่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวรัชนก ศรีนอก นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ และนางสาวศุภลักษณ์ บำรุงกิจ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อของพรรค ที่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 8 ซึ่งมีประชาชนที่เป็นกองเชียร์ของพรรคให้การต้อนรับจำนวนมาก
ทั้งนี้นางสาวรัชนก เปิดเผยว่า อยากขอโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้พรรคประชาชนในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลประชาชนที่รับฟังเสียงของคนในประเทศอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนให้นายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย และสนับสนุนนายภัทรพงษ์ ที่เคยมีประสบการณ์เป็น สส.มาแล้วได้เป็น สส.อีกครั้ง พร้อมกับมีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า วันนี้(4 ก.พ.69) พรรคประชาชน จัดคาราวานรถแห่หาเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกัน 2 เส้นทาง เริ่มต้นจากโซนเหนือและโซนใต้ มาบรรจบกันในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งช่วงเย็นวันนี้จะมีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสียงที่บริเวณลานประเสริฐแลนด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล และแกนนำคนสำคัญของพรรคขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์และขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้.