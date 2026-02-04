กกต.อุดรฯถกด่วนชุมสอบสวนหลังโซเชียลโพสต์ว่อนได้เงินจ้างฟังปราศรัยพรรคดัง

อุดรธานี – มีกลิ่นทำผิดกฎหมาย! ผอ.กกต.อุดรธานี เรียกถกด่วนชุดสืบสวน สอบปมโซเชียลอ้างเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง เวทีปราศรัยใหญ่เขตเทศบาล–พื้นที่หนองหานมีการจ้างคนไปฟังปราศรัย
บ่ายวันนี้ (4ก.พ.) นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี (ผอ.กต.อุดรธานี) ได้เรียกประชุมด่วนคณะทำงานชุดสืบสวนของสำนักงาน กกต.จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
รายงานข่าวจากสำนักงาน กกต.จังหวัดอุดรธานี ระบุว่า ประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้แก่ การจัดเวทีปราศรัยใหญ่ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงพฤติการณ์บางประการในพื้นที่อำเภอหนองหาน ซึ่งถูกนำมาเผยแพร่และวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ชุดสืบสวนตรวจสอบทั้งเนื้อหาการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดีย รูปแบบการจัดกิจกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและรอบด้าน
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จังหวัดอุดรธานี ยืนยันว่า การดำเนินการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรม หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง จะดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ