ตำรวจภาค 4 ทลายเครือข่ายซื้อ-ขายอาวุธปืนออนไลน์ ยึดของกลางอื้อ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจภูธรภาค 4 เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายซื้อ–ขายอาวุธปืนออนไลน์ ตรวจยึดของกลางอาวุธปืนหลายชนิด และกระสุนปืน จำนวนมากในพื้นที่อ.พล จ.ขอนแก่น เล็งขยายผลปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาค 4 ตรวจค้น จับกุมบุคคลทำผิดกฎหมาย
วันนี้ (4 ก.พ.) ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รอง ผบช.ภ.4 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 4 (ศปอส.ภ.4) เปิดเผยว่า ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 4 ได้เปิดปฏิบัติการทลายกวาดล้างเครือข่าย ซื้อ ขาย อาวุธปืนออนไลน์ ตรวจค้นทลายเป้าหมายสั่งซื้ออาวุธปืน และอุปกรณ์ส่วนควบมาจากช่องทางออนไลน์ในพื้น อ.พล จังหวัดขอนแก่น และจะกระจายการปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาค 4 เพื่อตรวจค้นจับกุมบุคคลที่ทำผิดกฎหมาย
การปฏิบัติการทลายกวาดล้างเครือข่าย ซื้อ ขาย อาวุธปืนออนไลน์ ทำการตรวจค้น ทลายเป้าหมายสั่งซื้ออาวุธปืน และอุปกรณ์ส่วนควบมาจากช่องทางออนไลน์นั้น ดำเนินการตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้ช่วย ผบ.ตร. สั่งการให้ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สั่งซื้ออาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์) อย่างเฉียบขาด และตัดวงจรสิ่งของที่จะใช้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 4 (ศปอส.ภ.4) จับกุมผู้ต้องหาคดีดัดแปลงอาวุธปืนและสั่งซื้ออาวุธปืน และอุปกรณ์ส่วนควบมาจากช่องทางออนไลน์ มาเพื่อดัดแปลง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 1 ราย โดยขอหมายค้นของศาลจังหวัดพล เพื่อตรวจค้น ตรวจยึดของกลาง จากนายชวลิต หรือแชมป์ โนบรรเทา อายุ 27 ปี ที่อยู่ 155 หมู่ 1 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน 7 กระบอก, โคลท์ 1911 ขนาด 380 พร้อมซองกระสุน 2 ซอง, กล็อก 17 เจน4 ขนาด 380 พร้อมซองกระสุน 1 ซอง, กล็อก 17 เจน4 ขนาด 380 พร้อมซองกระสุน 1 ซอง, กล็อก 19 ขนาด 380 พร้อมซองกระสุน 2 ซอง, เซิกซาวเออร์ พี 365 ขนาด 380 พร้อมซองกระสุน 2 ซอง, เซิกซาวเออร์ พี 365 ขนาด 380 พร้อมซองกระสุน 1 ซอง, ปืนลูกซองสั้น เบอร์ 12 พร้อมลำกล้อง ขนาด .38 1 ลำกล้อง ลำกล้องดัดแปลงสำหรับอาวุธปืนแบงค์กัน ขนาด 8.8 มม. จำนวน 10 ลำกล้อง,
โครงปืนรีวอลเวอร์ จำนวน 2 โครง, กระสุนปืนขนาด.38 จำนวน 9 นัด, กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 9 นัด, กระสุนปืนขนาด 380 ชนิดซ้อมยิง จำนวน 161 นัด, กระสุนปืนขนาด 380 กระสุนจริง จำนวน 119 นัด, กระสุนลูกซอง เบอร์ 12 ชนิดลูกปลาย จำนวน 22 นัด, กระสุนลูกซอง เบอร์ 12 ชนิดลูก 9 จำนวน 30 นัด ปืนแบงค์กัน จำนวน 7 กระบอก, ยี่ห้อ EKOL jackal Dual พร้อมซองกระสุน 2 ซอง, ยี่ห้อ Colt’s s70 พร้อมซองกระสุน 1 ซอง, ยี่ห้อ Glock 19 พร้อมซองกระสุน 2 ซอง, ยี่ห้อ Glock 17 g4 พร้อมซองกระสุน 1 ซอง,
ยี่ห้อ sig sauer p365 พร้อมซองกระสุน 2 ซอง, ลูกโม่ ยี่ห้อ EKOL 2.5นิ้ว, ลูกโม่ ยี่ห้อ EKOL 2.5นิ้ว กระสุนแบลงค์กัน จำนวน 286 นัด, ปืน BB Gun ชนิด รีวอลเวอร์ อัดแก๊ส จำนวน 1 กระบอก, ปืน BB Gun แบบ Glock 17 อัดแก๊ส พร้อมซองกระสุน จำนวน 4 กระบอก, ปืน BB Gun แบบ Glock 19 อัดแก๊ส พร้อมซองกระสุน จำนวน 2 กระบอก, ปืน BB Gun ไฟฟ้า แบบปืนเล็กยาว พร้อมซองกระสุน จำนวน 4 กระบอก
เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตัวเอง สั่งซื้อทางออนไลน์ในราคา 6,000-8,000 บาทเพราะความชอบและอยากสะสมเอาไว้ หลังสอบสวนจึงแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืน (แบลงค์กันดัดแปลง) และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย ทะเบียนท้องที่” และ “ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่งนำเข้า มี หรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน สำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และตำรวจภูธรภาค4 จะสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป