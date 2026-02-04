ผู้ว่าฯนำทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ Big Day ชวนคนอุดรฯใช้สิทธิเลือกตั้ง 8กพ.นี้

อุดรธานี-จังหวัดอุดรธานี พร้อมกกต. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ (Big Day) 8 ก.พ. กาเปลี่ยนประเทศ! ปลุกคนออกมาใช้สิทธิ ผู้ว่าฯ ย้ำเลือกตั้งโปร่งใส กกต.เปิดช่องแจ้งซื้อเสียงผ่าน “ตาสับปะรด”
วันนี้ ( 4 ก.พ.) ที่ อุดรฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติ (Big Day) เพื่อสร้างความตื่นตัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ก่อนถึงวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ มีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นคำถามว่า “ท่านเห็นว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปในวันเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางประเทศในประเด็นสำคัญ
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ครอบคลุมทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง 20 อำเภอ ตลอดสัปดาห์นี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติให้มากที่สุด
ขณะที่นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยจังหวัดอุดรธานีมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการเลือกตั้งกว่า 34,000 คน ดูแลหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 2,200 กว่าหน่วย ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้านแล้ว
เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีกว่า 1.2 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้พร้อมกัน ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบทั้ง 10 เขต และการออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกในประเด็นว่า ประเทศไทยควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยขอให้ร่วมกันสร้างสถิติการใช้สิทธิให้สูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชน จึงขอเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างพร้อมเพรียง
ด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานเลือกตั้งทุกคนถือเป็นประชาชนเช่นเดียวกัน และสำนักงาน กกต. ได้จัดหลักสูตรอบรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรณีเกิดความผิดพลาด หากกรรมการประจำหน่วยสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามขั้นตอนทางกฎหมาย ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ พร้อมยืนยันว่าได้แจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการติดและปิดป้ายหาเสียงให้กรรมการประจำหน่วยและประจำเขตเลือกตั้งรับทราบแล้ว
สำหรับสถานการณ์การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งเรื่องการกระทำผิดเข้ามาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นการซื้อสิทธิขายเสียงหรือการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โทรสายด่วน 1444 หรือโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ได้ทันที
กรณีมีกระแสข่าวว่าพบความผิดปกติจากการนำประชาชนจำนวนมากไปพบผู้สมัครรายหนึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอหนองหาน นางสาวสมิหราระบุว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต. อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล หากมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาอย่างเป็นทางการ เป็นเพียงข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนกรณีกระแสข่าวการถอดถอนผู้สมัครจำนวน 28 คน ขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัครหรือ สส. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีถูกดำเนินการแต่อย่างใด และอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง