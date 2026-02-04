รวบลูกจ้างเทศบาลนครขอนแก่นเอี่ยวแก๊งค้ายาบ้ายึดของกลางเกือบ4แสนเม็ด อ้างหาเงินผ่อนงวดรถ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตร.ขอนแก่นจับกุมชายอายุ 40 ปี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เอี่ยวขบวนการค้ายาบ้าข้ามชาติ ยึดของกลางเกือบ 4 แสนเม็ด พร้อมอายัดรถ 2 คัน สารภาพรับค่าจ้างขนครั้งละ 40,000 บาท อ้างหาเงินผ่อนงวดรถ
วันนี้(4 ก.พ.) ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น) พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.วงศกร วันชัย ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ชปข.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาเพศชาย อายุ 40 ปี พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน) สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 398,000 เม็ด
พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งข้อมูลว่า ขบวนการค้ายาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านลักลอบลำเลียงยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะขนต่อมายังจังหวัดขอนแก่น โดยใช้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CR-V สีขาว เป็นยานพาหนะ และจะนำยาบ้ามาพักไว้ในพื้นที่ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อนกระจายให้เครือข่ายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จนได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวตรงกัน และได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้ง
ต่อมา พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลพระลับ อ.เมืองขอนแก่น จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น. รถยนต์ได้ขับออกจากบ้าน เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปจนถึงบริเวณบ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จากนั้น คนขับรถได้จอดรถและนำกระสอบสีเขียว จำนวน 2 กระสอบ ไปทิ้งไว้บริเวณพุ่มไม้ข้างทาง ก่อนจะขับรถออกจากพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแบ่งกำลังเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งเฝ้าจุดที่ทิ้งกระสอบ
ขณะที่อีกชุดติดตามรถต้องสงสัยไป จนสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ตรวจค้นภายในรถ พบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ OPPO จำนวน 1 เครื่อง และบัตรประจำตัวพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนที่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น และเข้าตรวจสอบกระสอบสีเขียวทั้ง 2 กระสอบ พบซุกซ่อนยาบ้า จำนวน 398,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อจากเพื่อน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงชายชาวลาวที่รู้จักกันในชื่อ “เสี่ยจ้อย” ว่าจ้างให้ไปรับกระสอบยาบ้าที่เครือข่ายนำมาวางไว้ในพื้นที่ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จากนั้นให้นำไปเก็บพักไว้เพื่อรอกระจายให้ลูกค้าในพื้นที่ โดยตกลงค่าจ้างครั้งละ 40,000 บาท
ผู้ต้องหายอมรับว่า เคยกระทำลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2568 โดยนำยาบ้าไปส่งให้เครือข่ายในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ และได้รับค่าจ้าง 40,000 บาท ส่วนครั้งล่าสุด ได้รับคำสั่งให้ทิ้งกระสอบไว้ในป่าข้างทาง จะมีคนมารับต่อ แต่ยังไม่ได้รับค่าจ้าง ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เสียก่อน ผู้ต้องหาระบุว่า โดยส่วนตัวไม่มีหนี้สินอื่น นอกจากภาระผ่อนรถยนต์ฮอนด้า CR-V เดือนละกว่า 6,000 บาท
ภายหลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาในพื้นที่ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติม แต่ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีขาว 4 ประตู และรถยนต์ฮอนด้า CR-V สีขาว ซึ่งใช้เป็นพาหนะในการลักลอบขนยาบ้า รวมยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์ จำนวน 2 คัน มูลค่าประมาณ 1,600,000 บาท
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีในข้อหา“จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”