ชี้เศรษฐกิจอีสานไตรมาสสุดท้ายปี 68 ฟื้นชั่วคราว เตือนปี 69 น่าห่วง! หลังหมดมาตรการรัฐ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สรุปภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4 ปี 2568 คนใช้จ่ายสูง เหตุมาตรการรัฐหนุน ทั้งท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ แต่เป็นแค่ช่วงสั้นๆ เผยคนรากหญ้ายังลำบาก ส่วนเกษตรกรรายได้ลด หลังราคาผลผลิตตกต่ำและปริมาณลด ชี้ปี 2569 ยังน่าห่วงหลังแรงหนุนจากรัฐจะหมดลง

ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส 4 ปี 2568 และแนวโน้มปี 2569 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง

ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายปี 2568 ว่าเศรษฐกิจอีสานไตรมาสนี้กลับมาขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะหมวดของกินของใช้และบริการร้านอาหาร กอปรกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวันหยุดยาวต่อเนื่องช่วงปลายปี ส่งผลให้รายได้รวมภาคท่องเที่ยวขยายตัวช่วยพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแรงส่งจากภาคท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอที่จะหนุนความเชื่อมั่นให้ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยที่ความเชื่อมั่นยังลดลงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรายได้เกษตรกรหดตัว จากทั้งราคาและปริมาณผลผลิตที่ลดลง สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนกำลังซื้ออ่อนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจอีสาน ปี 2568 ชะลอตัวลง




มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจอีสานปี 2569 ยังน่าเป็นห่วง หลังแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐสิ้นสุดลง รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ลดลงตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงต่อเนื่อง จากแรงกดดันทั้งปริมาณสินค้าเกษตรในตลาดโลก และปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมซึ่งกระทบความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งตลาดแรงงานในอีสานที่อ่อนแอลง สะท้อนจากจำนวนแรงงานที่ลดลงทั้งในภาคเกษตรและภาคการผลิต เช่นเดียวกับเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มโตต่ำต่อเนื่อง จากแรงกดดันของปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งผลิตภาพต่ำ ภูมิคุ้มกันต่ำ และเหลื่อมล้ำสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขยายบทบาท สู่การเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เพื่อแก้ปัญหาที่กดดันเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านมาตรการเฉพาะจุด อาทิ การแก้หนี้ NPL รายย่อย ผ่านโครงการปิดหนี้ไว ไปต่อได้ การออกกลไกค้ำประกันสินเชื่อแบบใหม่ ภายใต้โครงการ SMEs Credit Boost การกำกับธุรกรรมทองคำ การจัดการกับทุนเทาและธุรกรรมไม่พึงประสงค์ รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน

