ขับเคี่ยวกันหนัก! 2ตัวเต็งผู้สมัครส.ส.เขต 1 โคราช“พท.-ปชน.” เร่งลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย ต่างคนต่างมั่นใจคว้าชัยชนะ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – สองตัวเต็งผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 โคราช “พท.-ปชน.” เร่งลงพื้นที่ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย เหลือเวลาแค่ 3 วัน ต่างคนต่างมั่นใจ คว้าชัยชนะได้เก้าอี้ ส.ส. เขต 1 เมืองย่าโมไปครอง ชี้เขตนี้ขับเคี่ยวกันหนักต้องลุ้นกันยันวินาทีสุดท้าย
วันนี้ (4 ก.พ.69) บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 นครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก เพราะเขต 1 อ.เมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ต.โพธิ์กลาง และ ต.หนองไผ่ล้อม) จะเป็นการสู้ศึกกันแบบเข้มข้น ระหว่างแชมป์เก่า นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ หมายเลข 7 พรรคประชาชน (ปชน.) กับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตสาหกรรมและอดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หมายเลข 11 จากพรรคเพื่อไทย(พท.) ซึ่งฐานเสียงหลักของ “ฉัตร” เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็น FC ของพรรคก้าวไกลเดิม และบรรดาคนไทยเชื้อสายจีนบางส่วนในเขตเมือง
ในขณะที่ “ประเสริฐ” มีใบสั่งจาก “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ให้เป็นผู้ลงสมัครทวงเก้าอี้ ส.ส.คืน เพราะเขตนี้เป็นเมืองหลวงของพรรคชาติพัฒนา มานาน “ประเสริฐ” มีฐานเสียงแน่นใน 98 ชุมชนของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี ส.อบจ.และ สท.ในเขตเทศบาลนครฯ คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากทหารในค่ายสุรนารี กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอีกด้วย
นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 นครราชสีมา หมายเลข 11 พรรคเพื่อไทย หนุ่มใหญ่ ใจดี มีประสบการณ์ ยังลุยหาเสียงอย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้าย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางรอยยิ้ม เสียงทักทาย และกำลังใจที่อบอุ่นจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ที่ให้การตอบรับอย่างอบอุ่น
โดยนายประเสริฐ กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของทีมเพื่อไทย ที่ตั้งใจผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาโคราชให้เป็น “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีโอกาส” อย่างแท้จริง เพื่ออนาคตของลูกหลานโคราช พรรคเพื่อไทยทำได้ และทำจริง”
ทางด้าน นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 นครราชสีมา หมายเลข 7 พรรคประชาชน แชมป์เดิม อดีตส.ส.หนึ่งสมัย ก็หาเสียงต่อเนื่อง เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเผชิญศึกที่หนักกว่าเดิม เมื่อบ้านใหญ่เดิมและเพื่อไทยผนึกกำลังจับมือกัน หวังทวงพื้นที่คืนพื้นที่เขตเมืองโคราช แต่นายฉัตร หมายเลข 7 พรรคประชาชน ก็ไม่หวั่น ลงพื้นที่หาเสียงตามสี่แยก ปั่นจักรยาน นั่งรถตุ๊กตุ๊ก เดินหาเสียงไปทั่วพื้นที่เขต 1 พร้อมชูนโยบายเด่น
นายฉัตร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ตนตั้งใจอาสามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวโคราช ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด ต้องการทำงานการเมืองของคนโคราชอย่างแท้จริง เพื่อโคราช และอนาคตลูกหลานที่ดีกว่าเดิม โดยย้ำจุดยืนและอุดมการณ์ชัดเจนว่า จะไม่มีวันทรยศหักหลังพี่น้องประชาชน ไม่ทำลายความไว้วางใจ ขออาสาเข้าไปทำงานจัดการปัญหา พาประเทศไทยให้ไปไกลกว่าเดิม
โดยย้ำสโลแกน พรรคประชาชน ที่ว่า “ไทยไม่เทา ไทยเท่ากัน ไทยทันโลก” พร้อมเดินหน้าประเทศด้วยนโยบายเด่น ทั้งด้านเศรษฐกิจและปากท้อง เติมเงิน-เพิ่มค่าแรง-อัปสกิล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ดูแลตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน สร้างระบบอาสาชุมชนดูแลถึงบ้าน ลดภาระค่าครองชีพ แก้หนี้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI จัดการข้อมูลที่ดิน One Map ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนสู่ระบบทหารสมัครใจ แก้ปัญหาชายแดน ใช้การทูตเชิงรุกดึงมหาอำนาจกดดันให้หยุดคุกคาม ล้างบางทุนเทา และอีกหลายๆ นโยบาย จึงขอความไว้วางใจจากประชาชน เขต 1 ได้ให้โอกาส สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น