เมืองกล้วยไข่ปืนดุ! โจ๋วัย 19 โดนยิงดับ ตร.คาดปมขัดแย้งวัยรุ่นลาม ล่าสุดรวบ 4 เยาวชนคนก่อเหตุแล้ว

กำแพงเพชร - เศร้าใจกลางดึก..วัยรุ่นยิงใส่กลุ่มอริกลางเมืองกำแพงเพชร โจ๋วัย 19 เสียชีวิต 1 ราย ตำรวจรวบผู้ต้องหาเยาวชน 4 คน พร้อมอาวุธปืน
วันนี้ (4 ก.พ. 69) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 65 ถนนทุ่งสวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อ 02.20 น.ที่ผ่านมา จึงรายงาน พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร พร้อมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบกองเลือดบริเวณดังกล่าว ส่วนคนที่ถูกยิงเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสภายหลังคือ นายมงคล จันทร์อิ่ม อายุ 19 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด บริเวณชายโครงด้านซ้าย แพทย์พยาบาลต่างช่วยกันรักษาแต่ผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือเขม่นกันในกลุ่มวัยรุ่น อาจเกิดมีปากเสียงจนถึงขั้นลงมือและใช้อาวุธปืนออกมายิงดังกล่าว
ต่อมาชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 4 ราย ซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-17 ปี พร้อมของกลาง ได้แก่ อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน จำนวน 1 กระบอก, เครื่องกระสุนปืนขนาดเบอร์ 12 จำนวน 3 นัด, รถจักรยานยนต์ 2 คัน ฮอนด้า รุ่น PCX สีขาว-เทา และฮอนด้า รุ่นเวฟ สีแดง-ขาว สาเหตุเกิดจากทั้งคู่มีข้อขัดแย้งเขม่นจนมีเรื่องยิงกันมาก่อน ต่อมากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ไปตามพรรคพวกมาแก้แค้นดังกล่าว
พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่น, ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และร่วมกันยิงปืนในที่สาธารณะ
พนักงานสอบสวนได้ทำบันทึก ตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่ ถ่ายภาพประกอบคดี ร่วมกับแพทย์ชันสูตรพลิกศพ และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวถือเป็นเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่ และอยู่ในความสนใจของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ