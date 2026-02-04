สมุทรสงครามเตรียมเปิดปฏิทินท่องเที่ยวปี 69 เปิดแลนด์มาร์คใหม่ “สะพานแขวนวัดใหญ่ราชพงษ์” หลังสร้างรายได้กว่า 7.6 พันล้านบาท

สมุทรสงคราม – สมุทรสงครามเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เตรียมเปิดตัวปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ พร้อมคิ๊กออฟที่แลนด์มาร์คใหม่ “สะพานแขวนวัดใหญ่ราชพงษ์” หลังภาพรวมการท่องเที่ยวปี 2568 เติบโตต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวกว่า 5.4 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 7,627 ล้านบาท
วันนี้(4 ก.พ.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อกำหนดทิศทางและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สอดรับกับศักยภาพของพื้นที่ และบริบทเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ในการประชุม นางสาวปิ่มรัก หลักทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวประจำปี 2568 ว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้เยี่ยมเยือนรวม 5,415,587 คน อยู่ในลำดับที่ 17 ของประเทศ แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 5,247,204 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 168,383 คน สร้างรายได้รวม 7,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 จากปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 7,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80 โดยนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,200 บาทต่อคนต่อวัน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าอยู่ที่ 1,500 บาทต่อคนต่อวัน สะท้อนศักยภาพการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงครามมีโรงแรมและสถานที่พักรวม 236 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรม 60 แห่ง จำนวน 1,543 ห้อง และที่พักประเภทอื่น 176 แห่ง รวมทั้งมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว อาทิ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลับ ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน โรงแรม ณ ทรีทารา ริเวอร์ไซต์ ที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ท และท่าเรือคุณย่า ที่ได้รับมาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต โดยนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม เสนอให้การจัดกิจกรรมอีเวนต์ของภาครัฐควรมีการประเมินความคุ้มค่าทั้งด้านสถานที่ รูปแบบกิจกรรม และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขณะที่ นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และ ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอัมพวากิตติมศักดิ์ ระบุว่า ปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดความเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ ส่งผลให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางพื้นที่ รวมถึงปัญหาการจราจรและสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายแห่งยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ซึ่งหากมีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบบูรณาการ จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเตรียมจัดงานเปิดตัวปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2569 เพื่อเป็นการคิ๊กออฟการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นตลอดทั้งปี โดยคาดว่าจะจัดขึ้นบริเวณสะพานแขวนวัดใหญ่ราชพงษ์ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาว