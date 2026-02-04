ชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่โวย กปภ.เขต 9 ดันโครงการวางท่อส่งน้ำมูลค่าเฉียด 200 ล้านทำเดือดร้อนหนัก-ร้องผู้ว่าฯ จี้ยกเลิก

เชียงใหม่ - ชาวบ้านชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่บุกยื่นหนังสือถึงมือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบและระงับโครงการขุดวางท่อส่งน้ำดิบมูลค่าเฉียด 200 ล้านบาทที่จ่อสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้ชุมชน ระบุพบข้อพิรุธเร่งรีบดำเนินการโดยไม่มีการชี้แจงและศึกษาผลกระทบรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เหมือนดูถูกชาวบ้านผู้เสียภาษี
รายงานข่าวแจ้งว่า นางบัวซอน สมจักร ประธานชุมชนเทียมพร พร้อมแกนนำและตัวแทนชาวบ้าน 3 ชุมชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ ชุมชนเทียมพร ชุมชนบ้านท่อและชุมชนศรีลานนา รวมตัวกันเดินทางไปศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 69 เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ นายรัฐพลนราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังวิตกกังวลในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ ที่ให้เอกชนคู่สัญญาเข้ามาดำเนินการเตรียมการขุดเจาะถนนในเขตชุมชนเพื่อวางท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. จากสถานีสูบน้ำดิบบ้านท่อ ตำบลป่าตันไปถึงสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าว 198,760,000 บาท จากราคากลาง 199,076,710 บาท ซึ่งทางชุมชนเห็นว่า เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ส่งจะผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการดำรงชีวิตกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและทางอ้อมตลอดแนวโครงการ
ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ โดยทางการประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการศึกษาออกแบบ แต่ไม่เคยเข้ามายังพื้นที่และชี้แจงให้ชาวชุมชนทั้ง 3 แห่งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือมีการจัดเวทีให้มีการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด จนกระทั่งกลางปี 2568 มีผู้รับเหมาเข้ามาทำการตีเส้นแนวที่จะดำเนินการขุดเจาะบนถนนในเขตชุมชนฯ ซึ่งถนนตามแนวโครงการที่จะขุดเจาะถนนมีสภาพคับแคบ จะมีผลกระทบทั้งการใช้เส้นทางสัญจร ฝุ่นมลพิษ มลภาวะทางเสียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้น ชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชนที่โครงการฯ ตัดผ่านจึงขอคัดค้านและขอให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ ยกเลิกโครงการขุดวางท่อส่งน้ำดิบตามแนวเส้นทางดังกล่าว และให้ไปดำเนินการขุดวางท่อในแนวเส้นทางเดิมที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นแนวที่ไม่ได้รับผลกระทบกับชุมชน ซึ่งได้มีการทำประชาคมและลงมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบให้ผ่านชุมชน เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 68 ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่มาขอประชาคม อีกทั้งมองว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการให้ครบขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะการไม่ชี้แจงและรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่รีบเร่งดำเนินการอย่างมีพิรุธ ซึ่งได้ร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไปอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้ใช้ภาษีของประชาชนแต่กลับมองข้ามเรื่องที่ควรต้องทำเหมือนเป็นการดูถูกประชาชนเจ้าของภาษี
เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากแกนนำชุมชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 1-2 สัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบและเกิดปัญหาบานปลาย