ผอ.กกต.เชียงใหม่มั่นใจความพร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ส.-ลงประชามติ 8 ก.พ. 69 ตั้งเป้าคนใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 83%

เชียงใหม่ - ผอ.กกต.เชียงใหม่ยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.และการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งเป้าคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 83 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 คาดทราบผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 22.00 น. ส่วนเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทำผิดเบื้องต้นมี 2 เรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง
นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 69 ว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 81,722 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.61 ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ โดยพบปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางรายที่ลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ แต่ดำเนินการไม่ครบขั้นตอนโดยสมบูรณ์ จึงทำให้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จึงต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งปกติในวันที่ 8 ก.พ. 69
สำหรับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 8 ก.พ. 69 นั้น ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครรวม 107 คน แต่มีขาดคุณสมบัติ 1 คน เนื่องจากมีประวัติไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงทำให้เหลือเพียง 106 คน โดยพื้นที่เขต 3 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมากที่สุด 14 คน และพื้นที่เขต 10 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งน้อยที่สุด 7 คน ทั้งนี้กระบวนการเลือกตั้ง แต่ละเขตจะมีศูนย์ประสานงานเลือกตั้งทั้ง 10 เขต มีผู้ประสานงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอรวม 1,032 คน
ขณะที่หน่วยเลือกตั้งมีทั้งหมด 2,789 หน่วยเลือกตั้ง โดยแต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ของ กกต.ประจำหน่วย 15 คน ทำให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า 44,000 คน คอยดูแลการปฏิบัติการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเหล่านี้แล้ว พร้อมทั้งได้ทำการส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังศูนย์ประสานงานทุกเขตเรียบร้อยแล้ว มีการเก็บบัตรเลือกตั้งเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งมีกล้องวงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ นายนพดลกล่าวด้วยว่า ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 69 เป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการลงประชามติพร้อมกัน ซึ่งเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นกว่า 1.35 ล้านคน มากกว่าการเลือกตั้งปี 2566 กว่า 26,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกครั้งแรก หรือ New Voter ทั้งนี้ทาง กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าหมายมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อย 83 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 ซึ่งในวันเลือกตั้งคาดว่าน่าจะนับคะแนนที่หน่วยเสร็จเวลาประมาณ 19.00 น. และน่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 22.00-23.00 น.
ส่วนการเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น เบื้องต้นมีจำนวน 2 กรณี เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทางผู้ตรวจการการเลือกตั้งและฝ่ายสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามกระบวนการ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดใดๆ สามารถแจ้งให้ทาง กกต.ทราบเพื่อช่วยกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม นอกจากนี้อยากเชิญชวนให้ประชาชนออกใช้สิทธิเลือกตั้งกันโดยพร้อมเพรียงด้วย