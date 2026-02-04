ระทึก!เก๋งไหลตกหนองน้ำ เซียนมวยหวิดสิ้นชื่อคางาน“หนองเล็งทราย Super Fight”ทีมดับเพลิงโดดช่วยกลางดึก

พะเยา – คอมวยแตกตื่นกันทั้งงาน..หลังเกิดเหตุเก๋งจอดอยู่แล้วไหลตกหนองน้ำเกือบมิดคันระหว่างงาน “หนองเล็งทราย Super Fight” เซียนมวยดังดอกคำใต้ เมืองกว๊านพะเยา ติดในรถ ทีมดับเพลิงเทศบาลต้องโดดลงน้ำช่วยออกมากลางดึก
เกิดเหตุระทึกกลางงาน “หนองเล็งทราย Super Fight” ข้างหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา(3 ก.พ.69) หลังรถเก๋งคันหนึ่งเกิดไหลตกลงไปในหนองน้ำอย่างกะทันหัน ท่ามกลางแฟนมวยจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันมวย ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในงานต่างพากันแตกตื่นและเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
รถคันเกิดเหตุเป็นรถเก๋งยี่ห้อ Proton สีบรอนซ์ ทะเบียน กง 3 เชียงราย ซึ่งเจ้าของรถนั่งอยู่ภายในเพียงลำพัง ไม่สามารถออกจากรถได้ด้วยตนเอง เนื่องจากรถจมลงในน้ำบางส่วน
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่ใจ พร้อมกำลังสนับสนุนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง รีบรุดเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วน ก่อนตัดสินใจกระโดดลงไปในหนองน้ำ ช่วยเหลือนำผู้ประสบเหตุออกจากรถได้อย่างปลอดภัย ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถดับเพลิงทำการลากรถเก๋งคันดังกล่าวขึ้นจากหนองน้ำ
เจ้าของรถซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงเซียนมวยดอกคำใต้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้จอดรถไว้ใกล้พื้นที่จัดงาน แล้วนั่งอยู่ภายในรถ แต่คาดระบบเบรกมีปัญหา จึงทำให้รถไหลลงหนองน้ำโดยไม่สามารถควบคุมได้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่ใจ พร้อมกำลังสนับสนุน เร่งเข้าช่วยเหลือและนำออกจากรถได้อย่างปลอดภัย