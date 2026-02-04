อ่างทองโชว์โขนสดกลางตลาด ปลุกพลังประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง–ประชามติ

อ่างทอง – จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการแสดงโขนสด พร้อมนางรำและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สร้างสีสันและดึงดูดความสนใจประชาชนอย่างคึกคัก
วันนี้( 4 ก.พ.) บริเวณตลาดนัดคลองถม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ โดยมีการแสดงโขนสด การแสดงนาฏศิลป์ และขบวนรณรงค์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วน
นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ไปรอบเขตเทศบาลเมืองอ่างทองอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างพร้อมเพรียงกัน