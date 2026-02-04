ยิงสกัดไม่พัก! คาราวานยาสะพายเป้แบกกระสอบลอบข้ามแดนแม่สายถี่ยิบ ล่าสุดปะทะแก๊งขนไอซ์กลางดึก

เชียงราย - ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตากต้องเหนี่ยวไกยิงสกัดไม่พัก..คาราวานยาติดอาวุธสะพายเป้แบกกระสอบลอบข้ามแดนเข้าแม่สายถี่ จาก 30 มกราฯ-วันนี้เจอแล้ว 3 กลุ่ม ล่าสุดมากันกลางดึกเป็นขบวน ดอดเข้าทางผาหมี-ยิงปะทะกันสนั่น ก่อนยึดไอซ์ได้อีกกว่า 300 กิโลฯ
ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลออกทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง กระทั่งกลางดึกราว 4 ทุ่มเศษที่ผ่านมา (3 ก.พ. 69) ขณะตรวจตราไปถึงพื้นที่หมู่บ้านผาหมี หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 10-15 คน พากันแบก-สะพายกระสอบดัดแปลงผ่านป่าข้ามเขตแดนเข้ามาในฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ส่งผลทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที เมื่อสิ้นสุดการปะทะเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนกลุ่มคนร้ายได้ทิ้งสิ่งของแล้วอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางดึกจึงจัดกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังพื้นที่ปะทะไว้อย่างเข้มงวด
กระทั่งเวลาประมาณ 06.30 น. วันนี้ (4 ก.พ.) เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจพิสูจน์ทราบ พบกระสอบฟางดัดแปลงตกอยู่ตามแนวป่าจำนวน 13 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักกระสอบละประมาณ 24 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้นประมาณ 312 กิโลกรัม จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.แม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงต้นปี 2569 นี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนที่เป็นป่าเขาด้าน อ.แม่สาย ได้หลายครั้ง โดยวันที่ 30 ม.ค.เจ้าหน้าที่ทหารยึดของกลางเป็นยาบ้าได้จำนวน 6,000,000 เม็ด ขณะคาราวานขนยาเสพติดพยายามจะลักลอบนำเข้าทางป่าเขาเขตบ้านห้วยน้ำริน หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ หลังจากก่อนหน้านั้นเพียง 1 วัน ได้ยึดของกลางยาบ้าได้ 200,000 เม็ด ขณะพยายามนำเข้าทางบ้านสันต้นปุย หมู่ 5 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย