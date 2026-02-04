“หมอหวัด” โต้ข้อมูลสีส้ม ชี้เคลมเกินจริง ปม EV Bus–ถ่ายทอดสดสภาท้องถิ่น ยันกาญจนบุรีทำจริงมานานแล้ว

กาญจนบุรี - นายก อบจ.กาญจนบุรี โต้ข้อมูลการเมืองสีส้ม ชี้เคลมผลงานเกินจริง ปม EV Bus–ถ่ายทอดสดสภาท้องถิ่น ย้ำกาญจนบุรีทำจริงมานานแล้ว หลายจังหวัดก็ทำ ไม่ใช่มีที่เดียว พร้อมเตือนอย่าด้อยค่าท้องถิ่นอื่นเพื่อสร้างภาพเหนือกว่า
นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ หรือ “หมอหวัด” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Prawat Kithammakunnit” แสดงความไม่สบายใจต่อข้อมูลที่กลุ่มการเมืองสีส้มมักนำมาอ้าง โดยระบุว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง พร้อมชี้แจง 2 ประเด็นสำคัญที่ถูกนำไปกล่าวอ้างในสื่อและเวทีปราศรัย
ประเด็นแรก เรื่องการดำเนินโครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV Bus) นายแพทย์ประวัติ ระบุว่า จังหวัดแรก ๆ ที่มีการนำ EV Bus มาใช้งานจริง คือ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ใช่จังหวัดลำพูนตามที่มีการกล่าวอ้าง โดยลำพูนเพิ่งล้มการประมูลและยังอยู่ในขั้นทดลองวิ่งเท่านั้น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีการเคลมผลงานเกินจริง อ้างว่าเป็นจังหวัดแรกและจังหวัดเดียว ทั้งที่ความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ดำเนินการแล้ว รวมถึงการให้บริการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นที่สอง เรื่องการถ่ายทอดสดการประชุมสภาท้องถิ่น นายก อบจ.กาญจนบุรี ระบุว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่ดำเนินการ เพราะมีหลายจังหวัดและหลายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทำเพื่อความโปร่งใสมานานแล้ว โดย อบจ.กาญจนบุรีเองก็มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาทุกครั้งเช่นกัน
นายแพทย์ประวัติ ยังฝากถึงการนำเสนอผลงานทางการเมืองว่า ไม่ควรเคลมเกินความเป็นจริงหรือด้อยค่าการทำงานของพื้นที่อื่น พร้อมย้ำว่า ไม่ว่าจะเป็นการเมืองสีใด หากทำเพื่อบ้านเมืองและท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่การกล่าวอ้างว่า “อบจ.สีส้มเจริญกว่าที่อื่น” นั้นถือว่ายังห่างไกลจากความเป็นจริง และไม่เป็นธรรมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ต่างก็มีจุดเด่นและพัฒนาการแตกต่างกันไป
“นั่งฟังแล้วหงุดหงิด แต่ละ อบจ.มีดีแตกต่างกันไป” นายแพทย์ประวัติ ระบุทิ้งท้าย