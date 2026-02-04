“อนุทิน” ลุยหาเสียงพิด’โลก ชู “นิยม” ทวงเก้าอี้ ส.ส.เข้าสภาดัน พ.ร.บ.ข้าว-เปลี่ยนบางระกำเป็นบางดื่มด่ำ

พิษณุโลก - “นายกฯ อนุทิน” ลุยโค้งสุดท้าย..บินลงพิด’โลก ขึ้นเวทีหาเสียงช่วย “นิยม ช่างพินิจ” ทวงเก้าอี้ ส.ส.เขต 3 เมืองสองแคว ร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ข้าว-เปลี่ยนบางระกำที่ต้องคอยจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมปีละ 3 หมื่นล้าน 3 ปีแสนล้าน เป็น "บางชุ่มฉ่ำ-บางดื่มด่ำ-บางแห่งความสุข" แทน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางด้วยเครื่องบินมุ่งหน้าลงพื้นที่อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก ตามเวลานัดหมาย เพื่อเปิดเวทีปราศรัยใหญ่บริเวณบึงตะเคร็ง ต.บางระกำ อ.บางระกำ ช่วง 5 โมงเย็นวานนี้ (3 ก.พ. 69) เพื่อช่วยลูกพรรค "นายนิยม ช่างพินิจ" ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 หวังทวงคืนเก้าอี้ ส.ส. โดยมีชาวบ้านบางระกำกว่า 2 พันคนต้อนรับอย่างอบอุ่นท่ามกลางอากาศร้อน แต่ก็ส่งเสียงเชียร์ปรบมือรุมล้อมและคล้องพวงมาลัยนายกฯ อนุทินคึกคัก
ซึ่งผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยทั้ง 5 เขต คือ เขต 1 นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร เขต 2 น.ส.ปรานอม หลิมประเสริฐ เขต 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก เขต 4 นายนิยมช่างพินิจ เขต 5 นายจุติ ไกรฤกษ์ และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จังหวัดอุทัยธานีขึ้นเวทีปราศรัยอย่างดุเดือดคึกคัก ก่อนนายอนุทินขึ้นปราศรัยเป็นเวลาเกือบชั่วโมง
นายนิยม ช่างพินิจ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 กล่าวว่า จะทำ พ.ร.บ.ข้าวให้สุดๆ ชาวนาต้องมีส่วนร่วมกำหนดราคาข้าวอย่างเป็นธรรม รวมทั้งราคาปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและพันธุ์ข้าว วันนี้ราคาข้าวเปลือกควรดีกว่านี้ ถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทย “ศุภจี” จะกลับมาเป็นรมว.พาณิชย์ เพราะจากที่ทำงานเพียง 2 เดือนก็ขายข้าวไปแล้ว 5-6 แสนตัน
ส่วนการพัฒนาเมืองพิษณุโลกสมัยที่ตนเป็น ส.ส.อยู่ได้ของบพัฒนาถนน 4 เลนบางระกำและขยายไหล่ทางก็เพราะสังกัดพรรคภูมิใจไทย ต่อไปอยากเห็นเขื่อนท้ายเมืองที่ได้ผลักดันขึ้นที่ ต.งิ้วงาม จะทำเป็นอีกแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยไม่ต้องเอางบมาทำตลิ่งแม่น้ำน่านที่กัดเซาะพังทุกปี เพียงขอคะแนนเสียงเลือกตนเบอร์ 3 และเบอร์ 37 เลือกอนุทินเป็นนายกฯ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีปราศรัย หยอดคำหวานทันทีว่า จะเปลี่ยนชื่อบางระกำ เป็น "บางชุ่มฉ่ำ" พร้อมจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนตัวเดินทางบ่อย มีความผูกพันและพิษณุโลกมีความหมายกับตนมาก ถ้ามาสายเหนือก็แวะมากราบไหว้พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งมีพระเครื่องที่ชอบและติดตัวอยู่ตลอดเวลาคือ "พระพุทธชินราชใบเสมา" แต่มาเที่ยวนี้เปลี่ยน (พระเครื่อง) ไม่ทัน ห้อยพระผงสุพรรณเนื่องจากเพิ่งกลับจากหาเสียงที่สุพรรณบุรี จะขอพัฒนาพิษณุโลกให้แข็งแรงเป็นศูนย์กลางภาคเหนือล่าง
“มาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อขอคะแนนเพียงอย่างเดียว แต่มาเพื่อแสดงความมั่นใจในตัว นายนิยม ช่างพินิจ ว่าเป็นคนที่ทำงานจริง คลุกคลีกับปัญหาของชาวบางระกำอย่างยาวนาน เขาจะกลับมาทวงคืนและสานต่องานพัฒนาให้ต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนเลือกนายนิยม ซึ่งเป็นลูกชาวนา เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมผลักดันร่างพระราชบัญญัติข้าว เพราะถ้าคิดอะไรไม่ออกเรื่องข้าว ผมโทร.หาเขา ปรึกษาเขา จะต้องเลือกนิยม ช่างพินิจ เบอร์ 3 ไปเป็นผู้แทนราษฎรกำหนดราคาข้าว และขอโอกาสเบอร์ 37 ให้พรรคภูมิใจไทยเกิดการพัฒนาแบบไร้รอยต่อ 'พูดแล้วทำ' อีกสมัย จะได้ "ศุภจี" เป็นรัฐมนตรีทำงานต่อเนื่อง ผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจและสินค้าเกษตร ด้านการผลิต มี "นิยม" คัดสายพันธุ์ข้าว ส่วนด้านการขายมี "ศุภจี" ไปขายราคาแพงๆ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และต่อไปจะทำตลาดซื้อขายข้าวล่วงหน้าจากประเทศไทย เหมือนกับซื้อขายเงินล่วงหน้า”
นายอนุทินยังกล่าวอีกว่า ตนจะทำศูนย์ฟอกไตฟรี ตามที่มีคนยื่นร้องขอทำศูนย์ฟอกไตฟรีประจำอำเภอ ซึ่งจริงๆ จะต้องทำถึงระดับตำบลอีกด้วยซ้ำ โดยใช้เครื่องหรือตู้จากเอกชน รัฐไม่ต้องลงทุน แต่ตนไม่ทราบว่าใครเอาระบบการรักษาฟอกไตฟรีออกไปไม่รู้ ทำให้ชาวบ้านต้องเสียค่าใช่จ่ายเดือนละสองหมื่น ถ้าตนเป็นรัฐบาลอีกสมัยจะนำเสนอเรื่องฟอกไตฟรีกลับคืนมา
ส่วนเรื่องบางระกำโมเดลที่ยื่นหนังสือร้องเรียนว่ามีปัญหานั้น จะทำเป็น 'บางชุ่มฉ่ำ' ยกระดับแก้ปัญหาเรื่องน้ำ อนาคตน้ำจะต้องไม่ท่วม คำว่า น้ำท่วม 3 วันได้เงินเยียวยา 9,000 บาท หากคำนวณยอดเงินแล้ว จ่ายเงินเยียวยาถึงปีละ 30,000 ล้านบาท ถ้าจ่าย 3 ปีก็แสนล้านบาทพอดี ทำไม? ไม่มีคนแก้ปัญหาเรื่องน้ำ เพราะรัฐบาลเป็นพรรคร่วม รัฐมนตรีหลายกระทรวงอยู่กันหลายพรรค ไม่สามารถเป็นหนึ่งได้ ฉะนั้นถ้าเลือก "อนุทิน" พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็พร้อมจะบูรณาการปัญหาทุกกระทรวงลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็น “บางดื่มด่ำ” และ "บางแห่งความสุข"