ทหารผ่านศึกลพบุรีร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารพลร่ม สดุดีวีรชน เนื่องในวันทหารผ่านศึก 2569

ลพบุรี – บรรดาทหารผ่านศึก พร้อมด้วยหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารพลร่ม เพื่อไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติแก่เพื่อนทหารผู้เสียสละ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569
วันนี้(3 ก.พ.) นายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรีสุรศักดิ์ คำปิวทา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ พันเอกผ่านศึก อนันตพงษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมเป็นประธานในพิธี นำกำลังพลจากหน่วยทหาร ตำรวจ ทหารผ่านศึก และครอบครัว จากพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี รวมกว่า 200 คน ร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อนุสาวรีย์ทหารพลร่ม หน้าค่ายวชิราลงกรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ ใช้พวงมาลาดอกป๊อบปี้สีแดง อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการรำลึกถึงทหารผ่านศึกทั่วโลก พร้อมประกอบพิธีกล่าวคำสดุดี และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แก่ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตจากสมรภูมิต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีทหารกองเกียรติยศทำการยิงปืนสลุตจำนวน 21 นัด เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เสียสละอย่างสมเกียรติ
ทั้งนี้ อนุสาวรีย์ทหารพลร่ม ถือเป็นอนุสาวรีย์สำคัญของทหารผ่านศึก มีความสง่างามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2529
ตัวอนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองสัมฤทธิ์รมดำ รูปทหารพลร่มเต็มตัว สูง 1 เมตร 70 เซนติเมตร สวมเครื่องแบบสนาม มือขวาถืออาวุธปืนยาว มือซ้ายชี้ไปด้านหน้า แสดงถึงการนำกำลังพลรุกต่อสู้กับอริราชศัตรู ตั้งอยู่บนฐานรูปหกเหลี่ยม ซึ่งรอบฐานทั้ง 5 ด้าน ได้จารึกนามของทหารพลร่มและทหารรบพิเศษ ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สำหรับทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เหล่าทหารผ่านศึกในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จะร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกป๊อบปี้สีแดง ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้ เพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติวีรชนทหารกล้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี