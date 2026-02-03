ราชบุรีชวนเที่ยวงาน “The Chocolate Woods (On the Rock)” สร้างประสบการณ์ใหม่รับวาเลนไทน์–ตรุษจีน ที่อุทยานหินเขางู

ราชบุรี – จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และภาคีเครือข่าย จัดงาน “The Chocolate Woods (On the Rock)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากโกโก้ท้องถิ่น ภายใต้แบรนด์ “Ratchaburi Cacao” ชวนคู่รัก นักท่องเที่ยว ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ในช่วงวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน
วันนี้ ( 3 ก.พ.) นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “The Chocolate Woods (On the Rock)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายสัญชัย ไวคกุล นายกเทศมนตรีตำบลเขางู นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี และนายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมการแถลงข่าว ณ บริเวณริมบึงอุทยานหินเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สำหรับการจัดงาน “The Chocolate Woods (On the Rock)” จังหวัดราชบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณตลาด 70 ล้าน อุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดราชบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2569
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากโกโก้ของจังหวัดราชบุรี ยกระดับการรับรู้และสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตร ภายใต้แบรนด์ “Ratchaburi Cacao” ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาโกโก้และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสทางรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมชนในจังหวัดราชบุรีอย่างยั่งยืน
ไฮไลท์ภายในงาน ประกอบด้วย เวทีกลาง “Ratchaburi Cacao Experience” ถ่ายทอดเรื่องราวโกโก้ราชบุรีแบบครบวงจร ตลาดโกโก้สร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในบรรยากาศธรรมชาติ เวิร์กชอปโกโก้และช็อกโกแลตเชิงประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมลงมือทำจริง รวมถึงกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และจุดถ่ายภาพสวยงาม เชื่อมโยงโกโก้กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บริเวณอุทยานหินเขางูและตลาด 70 ล้าน
ทั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่กับโกโก้ราชบุรีตลอดการจัดงาน