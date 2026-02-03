xs
อุทยานฯ เอราวัณรวบชายลอบล่าสัตว์กลางป่า ยึดครืนดักไก่ป่ากว่า 60 อัน ก่อนลงมือก่อเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จับกุมชายลักลอบล่าสัตว์ป่าภายในเขตอุทยานฯ ขณะเตรียมกระทำความผิด ตรวจยึดครืนดักไก่ป่าจำนวนมาก พร้อมลำโพงใช้ล่อสัตว์ ดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ

วันนี้( 3 ก.พ.) นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 16.15 น. นายกิตติ กันจันวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่ป่าหลังวัดพุพง หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ  ระหว่างการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงคล้ายกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหวอยู่ภายในป่า จึงเข้าดักซุ่มตรวจสอบ ก่อนพบชายต้องสงสัย 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และเข้าทำการตรวจสอบ ทราบชื่อคือ นายสกล (ขอสงวนนามสกุล)

จากการสอบถาม นายสกลอ้างว่าเข้ามาดักไก่ป่าเพื่อนำไปเลี้ยง แต่ยังไม่ทันได้ดัก ก็พบเจ้าหน้าที่เสียก่อน อย่างไรก็ตาม จากการตรวจค้นในพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่พบครืนดักไก่ป่าจำนวนถึง 60 อัน และลำโพงอีก 1 เครื่อง ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำหรับการล่าสัตว์ป่า

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ นายสกล ว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19(7) ประกอบมาตรา 45 ฐานนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ก่อนดำเนินการปรับทางพินัยเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท และทำการยึดอุปกรณ์ที่ใช้กระทำความผิดทั้งหมดไว้เป็นของกลาง

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเอราวัณขอความร่วมมือประชาชน งดการกระทำผิดเกี่ยวกับการล่าสัตว์หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งมีโทษตามกฎหมาย และขอให้ร่วมกันช่วยดูแลรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน








