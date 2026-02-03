แม่ค้าชายแดนสระแก้วไม่มั่นใจสถานการณ์​-ไม่กล้าตุนของขายหลังข่าวลือปะทะรอบ 3 สะพัด

สระแก้ว- แม่ค้าชายแดนสระแก้ว ไม่มั่นใจสถานการณ์-ไม่ตุนสินค้าเชื่อมีปะทะรอบ3 หลังข่าวลือสะพัดจนต้องทำการค้าแบบวันต่อวัน เก็บเงินสำรองหากต้องอพยพ วอนรัฐบาลใหม่เอาให้ชัด ทำให้จบ เร่งสร้างกำแพงชายแดน
วันนี้ (3 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังมีกระแสข่าวอาจเกิดการปะทะรอบ 3 ระหว่างทหารไทยและกัมพูชา หลังการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้ ว่าภาพรวมในพื้นที่ยังคงเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความกังวลของชาวบ้านที่ต้องใช้ชีวิตกันอย่างหวาดระแวง
น.ส.แป๋ว อายุ 32 ปี แม่ค้าร้านกาแฟบอกว่าแม้สถานการณ์ภายนอกจะดูสงบแต่ความรู้สึกของชาวบ้านกลับไม่ปกติ และหลายคนเริ่มชะลอการใช้จ่าย ไม่กล้าลงทุนค้าขาย เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใด จึงทำให้ในทุกวันนี้ต้องขายของแบบวันต่อวันเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในวันที่ต้องอพยพ
"ทุกวันนี้ไม่กล้าสต๊อกของไว้ เพราะกระแสข่าวลือเรื่องความไม่สงบมีมาเป็นระยะ บางครั้งบอกว่าจะเกิดก่อนเลือกตั้ง บางครั้งก็ว่าหลังเลือกตั้ง ทำให้ชาวบ้านไม่รู้จะเตรียมรับมือทางไหน การค้าขายก็ซบเซา คนก็หาย รายได้ก็ลด จึงอยากให้รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศทำเรื่องนี้ให้จบ จะเอาอย่างไรก็เอาเพื่อให้มันจบ และเร่งสร้างกำแพงกั้นเพื่อความอุ่นใจของประชาชน"แม่ค้าร้านกาแฟ กล่าว
เช่นเดียวกับ นางสิริลักษณ์ อายุ 44 ปี แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง ที่ยอมรับว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุปะทะรอบ3 และได้เตรียมตัวไว้แล้ว โดยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการรอฟังสถานการณ์ และสิ่งที่เป็นห่วงก็คือลูกๆทหารที่อยู่แนวหน้า
" ตอนนี้ที่ทำได้คือกาาช่วยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเรื่องอาหารการกิน
ทั้งเรื่องอาหาร น้ำดื่มและกำลังใจ สิ่งที่ได้ยินจากทหารที่มากินอาหารที่ร้านคือเติมข้าวให้ผมเยอะๆซึ่งเราก็จะเติมให้ฟรีแบบไม่คิดเงิน เพราะเขาก็เหมือนคนในครอบครัว”
นางสิริลักษณ์ ยังยอมรับอีกว่าความกังวลในครั้งนี้หนักกว่าครั้งก่อน ๆ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์อพยพมาแล้ว และไม่อยากให้เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ก็เตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าและเตรียมทุนไว้แล้วเพราะเชื่อว่าในครั้งนี้จะหนักกว่าเดิมทั้งสองฝ่าย
พร้อมขอฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ ให้เร่งสร้างความชัดเจนในนโยบายความมั่นคง ดูแลสวัสดิการทหาร และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอน
และอยากให้ทุกอย่างชัดเจน จะได้อยู่กันแบบไม่ต้องกลัวต่อไป