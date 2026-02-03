รบพิเศษถือฤกษ์ดี “วันทหารผ่านศึก” นำชื่อทหารกล้า ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการช่องอานม้า

อุบลราชธานี-ผบ.พัน ร.91 ถือฤกษ์ดีวันทหารผ่านศึก นำกำลังพลร่วมกันติดป้ายชื่อฐานปฏิบัติการใหม่ “กฤติฏร” “พชร” ตามชื่อทหารกล้าวีรบุรุษสละชีพบนเนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
วันนี้ ( 3 ก.พ.) พ.ท.วิศรุต วงศ์ศิริรัตน์ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี (ผบ.ร.9 พัน.1) พระคมกริช สารกิจฺโจ หรือหลวงพี่อ๊อฟ เจ้าอาวาสวัดพลานปะปัง อำเภอน้ำยืน ถือฤกษ์ดีวันทหารผ่านศึก นำกำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 และกำลังพลจากกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1
ร่วมกันติดป้ายฐานปฏิบัติการกฤติกร และฐานปฏิบัติการพชร สองฐานปฏิบัติการใหม่ที่ตั้งตามชื่อของ พลทหารกฤตฏิกร สร้อยระย้า, สิบเอกพชร แย้มแตงอ่อน ที่สละชีพบนเนิน 677 ในการปะทะระหว่างไทย กัมพูชารอบที่ 2
พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีการอ่านบทความสดุดีทหารทั้ง 2 นาย ก่อนที่พ.ท.วิศรุต จะนำป้ายฐานปฏิบัติการขึ้นแขวนบนเสาอย่างสวยงาม จากนั้นได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย พร้อมกับเสียงแตรนอน พระคมกริช ได้ทำการสวดมนต์ชยันโต และเจิมแผ่นป้ายฐานปฏิบัติการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลทั้ง 2 ฐาน
พ.ท.วิศรุต กล่าวว่าการปฏิบัติการรบครั้งนี้ มีกำลังพลหลายหน่วยร่วมปฏิบัติการ ฝ่ายไทยใช้เวลา 5 วันในการยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จ มีกำลังพลสละชีพ 5 นาย 2 นายทหารกล้าคือพลทหารกฤตฏิกร สร้อยระย้า พร้อมด้วยสิบเอกพชร แย้มแตงอ่อน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงทางหน่วย จึงได้ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการตามชื่อของผู้กล้าทั้ง 2 คน