สุดทน!“อ.ลิ้ง”ยื่นฟ้อง “ไทกร พลสุวรรณ”ต่อศาล จ.กาฬสินธุ์ หลังถูกใส่ร้ายทางโซเชียลอย่างหนัก ท้าเปิดชื่ออย่าใช้อักษรย่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาฬสินธุ์- ถึงเวลาออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของตัวเอง หลังถูก นายไทกร พลสุวรรณ ดิสเครดิตอย่างหนักและต่อเนื่องผ่านสื่อโซเชียล กล่าวหาเอี่ยวธุรกิจสีเทา ล่าสุด “อ.ลิ้ง” ชนะวุธ อุทโท ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.กาฬสินธุ์ เขต 6 ส่งทนายยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีแล้ว ท้าหากมีข้อมูลจริงท้าให้เปิดชื่ออย่าใช้อักษรย่อ


วันนี้ (3 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการประสานงานจากทนายสุรเชษฐ์ ประสมศรี หรือทนายโจ้ ทนายประจำตัวของ อ.ลิ้ง นายชนะวุธ อุทโท ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย หลังเดินทางเข้ายื่นคำฟ้องที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กับเจ้าของเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่โพสต์ปั่นกระแสทุกวัน จนมีชาวโซเชียลเข้ามาติดตามจำนวนมาก ในข้อหาหรือฐานความผิดหมิ่นประมาท โดยเชื่อว่าลูกความที่รู้จักกันมากว่า 15 ปี เป็นสุจริตชนที่อยากอุทิศตนเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยศาลนัดไตร่สวนวันที่ 18 พฤษภาคม 2569


นายสุรเชษฐ์ ประสมศรี ทนายความ เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ลิ้ง หรือนายชนะวุธ อุทโท ให้มายื่นฟ้องดำเนินคดีกับบุคคลที่นำข่าว ภาพ และข้อความของนายไทกร พลสุวรรณ ไปแชร์และส่งต่อข้อมูล โดยมีการระบุข้อมูลในภาพที่แชร์ว่าบุคคลที่นายไทกรพูดถึงหมายถึง อ.ลิ้ง ชนะวุธ อุทโท ซึ่งเป็นความเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกเอ่ยถึง ทีมทนายความจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งศาลก็ได้รับคำฟ้องเอาไว้แล้ว และนัดไตร่สวนมูลฟ้องในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้


นายสุรเชษฐ์เล่าอีกว่า “ก่อนหน้านี้เราก็ได้ดูเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องฟ้อง เนื่องจากว่ามีการใช้สิทธิแชร์หรือส่งต่อข้อมูลโดยไม่สุจริต เพื่อเป็นการหวังผลทางการเมือง เพื่อดิสเครดิตอาจารย์ลิ้ง หวังโจมตีทำลายชื่อเสียงอาจารย์ลิ้ง ว่าบุคคลในภาพข่าวที่นายไทกร พลสุวรรณ ได้นำเสนอนั้นหมายถึงอาจารย์ลิ้ง จึงขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจงแทนอาจารย์ลิ้ง ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่รู้จักอาจารย์ลิ้งมาไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจได้เลยว่าอาจารย์ลิ้งประกอบอาชีพหรือทำมาหากินโดยซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ธุรกิจสีเทา หรือแก๊งสแกมเมอร์แต่อย่างใด หรือเว็บพนันใด ๆ ทั้งสิ้น


“วันนี้จึงออกมาปกป้องชื่อเสียงและเกียรติคุณของอาจารย์ลิ้ง และครั้งนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าที่นายไทกรออกมาให้ข่าวว่ามี สส.888 เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ถ้ามีข้อมูลจริงหรือรู้ว่าเป็นใครก็ให้เปิดชื่อออกมาได้เลย กฎหมายคุ้มครองคุณอยู่แล้ว”ทนายโจ้หรือนายสุรเชษฐ์กล่าวย้ำ

