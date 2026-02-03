สมุทรสาครลุยแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมราคาดิ่ง เร่งระบาย 1 ล้านลูก ดันราคาช่วยชาวสวน

สมุทรสาคร – กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำอย่างหนัก หลังราคาหน้าสวนเหลือเพียงลูกละ 2 บาท เดินหน้ากลไก “สหกรณ์ช่วยสหกรณ์” ระดมเครือข่ายทั่วประเทศเร่งระบายผลผลิต 1 ล้านลูก ดึงราคาหน้าสวนเพิ่มเป็นลูกละ 5 บาท ช่วยพยุงรายได้เกษตรกรให้อยู่รอด
วันนี้ ( 3 ก.พ.) นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายบรรพต จันทรวงษ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร และเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
นายนิรันดร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากภาวะราคาผลผลิตตกต่ำเหลือเพียงลูกละ 2 บาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เคยอยู่ในระดับลูกละ 23–28 บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเร่งนำกลไกเครือข่ายสหกรณ์เข้ามาช่วยกระจายผลผลิต ตั้งเป้าระบายมะพร้าวจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและราชบุรี รวมกว่า 1,000,000 ลูก ออกสู่ตลาดทั่วประเทศ
เบื้องต้นได้ประสานให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ส่งมะพร้าวน้ำหอมไปยังเครือข่ายสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และยโสธร โดยวันนี้ได้เริ่มปล่อยรถบรรทุกมะพร้าวล็อตแรกจำนวน 20,000 ลูกออกเดินทางแล้ว ทั้งนี้ สหกรณ์ต้นทางจะรับซื้อจากสมาชิกในราคาลูกละ 5 บาท เพื่อให้สูงกว่าราคาตลาดและช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของเกษตรกร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังมีสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีทยอยสั่งซื้อมะพร้าวน้ำหอมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ที่ช่วยกันกระจาย “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว” ซึ่งเป็นสินค้ามีคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง และช่วยดึงราคาหน้าสวนให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเป็นธรรม
สำหรับอำเภอบ้านแพ้ว ถือเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมสำคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกกว่า 50,000 ไร่ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 31 ล้านลูก กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การขยายช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ชาวสวนมะพร้าวสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในระยะยาว