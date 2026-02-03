แนวหลังไม่ทิ้งกัน ชาวบ้านตราด-ระยอง รวมพลังจัดเลี้ยงอาหารทหารชายแดนตราด ย้ำไม่เปิดด่าน

ตราด - แนวหลังไม่ทิ้งกัน ชาวบ้านตราด-ระยอง รวมพลังเลี้ยงอาหารทหารชายแดนตราด จับตาศึกรอบ 3 ฝากรัฐบาลใหม่ไม่มีการเปิดด่าน ซ้ำยังต้องเด็ดขาดกับข้าศึก ดูแลทหารผู้เสียสละให้ที่สุด
วันนี้ ( 3 ก.พ.) เครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดตราด ร่วมชาวบ้านอำเภอแกลง จ.ระยอง และชาวบ้านในพื้นที่ จ.ตราด นำอาหารและเสบียงชุดใหญ่จัดเลี้ยงปลอบขวัญกำลังพลแนวหน้าเนื่องในวันทหารผ่านศึก ที่บริเวณฐานปฏิบัติการบ้านท่าเส้น และฐานชายแดนติดบ้านทมอดา ต.ชำราก อ.เมืองตราด
โดย นายพูนชัย รัศมีกุล ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึก จ.ตราด ในฐานะผู้ประสานงานหลัก เผยว่าจากประสบการณ์ของอดีตนักรบที่เฝ้าติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่การรบครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เชื่อมั่นว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการปะทะรอบที่ 3 จากสถานการณ์ยั่วยุที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
จึงอยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ว่า หากเข้ามาบริหารประเทศแล้วต้องทำงานด้วยความเด็ดขาด อย่าทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคการเมือง แต่ต้องทำเพื่อประเทศชาติเพื่อให้ปัญหาชายแดนจบสิ้นไปเสียที ประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
เช่นเดียวกับ นางชื่นชีวา แถมสุข ชาวบ้าน อ.แกลง จ.ระยอง ที่ได้นำกระเพาะปลาเลิศรสกว่า 500 ชาม มาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทหารด้วยความเต็มใจ ที่ระบุว่าตนเองติดตามสถานการณ์ชายแดนมาตลอด แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปะทะโดยตรงแต่ก็รับรู้ได้ถึงความเสียสละของนักรบไทย
การเดินทางมาบริเวณแนวชายแดน จ.ตราด ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพราะเชื่อว่าการเป็นแนวหลังที่เข้มแข็งจะช่วยซัพพอร์ตทหารให้มีศักยภาพในการปกป้องแผ่นดินได้
“ ขอฝากถึงรัฐบาลใหม่ที่กำลังมีการจะเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. นี้ ว่าอยากให้ดูแลความมั่นคงในอาชีพและยกระดับศักยภาพของน้องๆ ทหารให้ดีขึ้นกว่านี้มาก ๆ เพื่อความมั่นคงของชาติ” นางชื่นชีวา กล่าว
ส่วน นายชัย วารีเขต และนางดวงรัตน์ สุนทนวนิค ชาวบ้านแหลมงอบ จ.ตราด ที่นำหอยแมลงภู่กว่า 220 กิโลกรัม มาปรุงอาหารเลี้ยงทหาร ที่บอกว่าคนแนวหลังไม่เคยกลัวและพร้อมสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้ทหารสู้ให้ถึงที่สุด และหากจำเป็นต้องปะทะรอบใหม่ เพื่อให้สถานการณ์เรื้อรังจบลงก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
“ ฝากถึงรัฐบาลใหม่ว่าต้องเข้มแข็งและจริงจังกับการแก้ปัญหาต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย รวมถึงย้ำเตือนว่าห้ามรื้อถอนลวดหนามหรือแนวกั้นชายแดนที่ทำไว้แล้วเด็ดขาด แต่ควรเร่งสานงานต่อเพื่อกำหนดเขตแดนด้วยกำแพงหรือแนวป้องกันที่ชัดเจนถาวรต่อไป” ชาวบ้านแหลมงอบ กล่าว
ด้านตัวแทนทหารนาวิกโยธินซึ่งปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านท่าเส้น ได้กล่าวแสดงความขอบคุณพี่น้องชาวตราดและระยองที่ส่งมอบทั้งสิ่งของและกำลังใจมาให้ถึงหน้าแนว โดยระบุว่า น้อง ๆ ทหารหลายนายเพิ่งงจะขึ้นมาประจำการใหม่ การที่เห็นประชาชนให้ความสำคัญเช่นนี้ ถือเป็นบรรยากาศที่สดชื่นและคึกคักเป็นอย่างมาก พร้อมยืนยันกับประชาชนว่าทหารทุกนายจะทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่ของพี่น้องชาวตราดและอธิปไตยของไทยอย่างสุดความสามารถให้สมกับน้ำใจที่ได้รับมา