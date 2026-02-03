“ซีพีออลล์” เดินหน้าโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” มอบแล้วกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ

ขอนแก่น-“ซีพี ออลล์” เดินหน้าโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” จากแสตมป์เซเว่นฯ เผยมอบไปแล้วกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะที่ขอนแก่นมอบ 2 แห่งที่อ.ชุมแพ และอ.ภูผาม่าน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน มุ่งยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสร้างชุมชนอุ่นใจ อย่างต่อเนื่อง สานต่อโครงการ "ห้องน้ำเพื่อน้อง" โดยนำเงินบริจาค จากแสตมป์เซเว่นฯ ของลูกค้าทั่วประเทศ มาปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำในโรงเรียนที่ ขาดแคลนไปแล้วจำนวนกว่า 160 แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในครั้งนี้
โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ได้ลงพื้นที่ส่งมอบห้องน้ำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ อำเภอชุมแพ และโรงเรียนบ้านนาน้ำซำ อำเภอภูผาม่าน โดยมีคณะผู้บริหารนำทีมพนักงาน สำนักปฏิบัติการศูนย์กระจายสินค้า พนักงานร้านเซเว่นฯ และชมรมจิตสาธารณะ ซีพีออลล์ เป็นผู้แทนส่งมอบ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน การปรับปรุงห้องน้ำให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ไม่เพียงช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจ และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และตัวแทนจากชีพี ออลล์ ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งการส่งต่อโอกาสและความห่วงใย
นอกจากโครงการห้องน้ำเพื่อน้อง เงินบริจาคจากแสตมป์เซเว่นฯ ยังนำไปช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การมอบเครื่อง AED, ช่วยเหลือสัตว์จรจัด, สนับสนุนอาหารกลางวัน, ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส, วัดและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร, ผู้พิการ, ผู้ป่วย และโรงพยาบาล
นอกเหนือจากการยกระดับสุขอนามัยในรั้วโรงเรียนแล้ว พลังแห่งการแบ่งปั่นผ่านแสตมป์เซเว่นฯ ยังส่งต่อเพื่อช่วยเหลือสังคมในอีกหลากหลายมิติ ครอบคลุมทั้งการการมอบเครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน การดูแลสัตว์จรจัด การสนับสนุนทุนอาหารกลางวันเยาวชน รวมถึงการช่วยเหลือวัด โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ผู้พิการ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยน้ำใจจากแสตมป์ทุกดวงที่ลูกค้าตั้งใจส่งต่อ ได้เปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “Giving and Sharing” เพื่อให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างมีสุขภาวะที่ดี