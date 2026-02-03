xs
นรข.หนองคายยึดไอซ์ 100 กิโลฯมูลค่า 14 ล้านบาท ส่วนกลุ่มคนลอบขนข้ามโขงหนีรอดไปได้เช่นเคย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หนองคาย-หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือหนองคาย สนธิกำลังตรวจยึด ไอซ์ 100 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 14 ล้านบาทส่วนกลุ่มคนลอบขนยานรกเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่รีบทิ้งของกลางแล้วอาศัยความมืดหลบหนีรอดไปได้เหมือนเช่นเคย


เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(3 ก.พ.) ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง สถานีเรือหนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., น.อ.วิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย, พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.อ.อุดมการณ์ ศรีแขไตร รองผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นรข. ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาไอซ์ จำนวน 100 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท


จากการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.พ.69 เวลาประมาณ 17.00 น. นาวาโทอริยะ ทองมั่น หัวหน้าสถานีเรือหนองคาย ได้รับรายงานการข่าวว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่บริเวณตำบลหินโงม อ.เมืองหนองคาย จึงได้บูรณาการหน่วยงานข้างเคียง จัดกำลังตรวจสอบ จนกระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. เจ้าหน้าที่ นรข. พบเรือแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาจอดเรือบริเวณแม่น้ำโขงบ้านหินโงม จากนั้นมีชายหลายคนลำเลียงวัตถุต้องสงสัยลงจากเรือ


เจ้าหน้าที่ นรข.จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ กลุ่มคนต้องสงสัยรีบทิ้งวัตถุต้องสงสัยแล้วอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์ จำนวน 100 กิโลกรัม จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ก่อนจะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

