หนุ่มบุรีรัมย์คลั่งเผายุ้งข้าว ผญบ.เข้าห้ามใช้มีดแทง-พยายามขโมยรถกู้ชีพหนี ตร.กว่า 10 นายบุกชาร์จจับทุลักทุเล

บุรีรัมย์ - หนุ่มบุรีรัมย์หลอนยาบ้าคลั่งจุดไฟเผายุ้งข้าววอด และพยายามเผาบ้านอ้างไม่พอใจญาติไม่แบ่งเงินขายที่ ผญบ.เข้าเกลี้ยกล่อมกลับใช้มีดจ้วงแทงต้องวิ่งหนีตาย ไม่หยุดพยายามขโมยรถกู้ชีพที่เข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้ ตร.-ผู้นำชุมชน และชาวบ้านกว่า 20 คน พร้อมอุปกรณ์ไม้ง่ามบุกเข้าชาร์จตัว ชาวบ้านผวาทั้งทุบทำลายบ้าน รถโล่ ตร.ส่งบำบัดก็ออกมาอาละวาดอีก ทั้งขู่ฆ่าพ่อแม่จนต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
วันนี้ (3 ก.พ. 69) ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งมีเหตุชายอาละวาดคลุ้มคลั่งจุดไฟเผายุ้งข้าวได้รับความเสียหาย และพยายามจะเผาบ้านตัวเอง เหตุเกิดที่บ้านประดาจะบก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ
หลังได้รับแจ้ง พ.ต.อ.วิศิษฏ์ บัวสง่าวงศ์ ผู้กำกับการ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ปฎิพัทธ์ เหนือคูเมือง รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ, พ.ต.ท.สุวิทย์ ภูมิประโคน สารวัตรสืบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ, ร.ต.ท.หนึ่ง ไชยมงคล รองสารวัตรสืบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ, ร.ต.อ.สำรวย อบกลาง รองสารวัตรสอบสวน สภ. เฉลิมพระเกียรติ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจสายตรวจ และตำรวจจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบและระงับเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.เจริญสุข และหน่วยกู้ชีพ
เมื่อไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุ พบเพลิงลุกไหม้ยุ้งฉางที่อยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านประดาจะบกจนวอดเสียหายทั้งหมดแล้ว ส่วนคนก่อเหตุคือ นายคมสัน อายุ 34 ปี เป็นลูกชายเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งขณะเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุ นายคมสันก็ยังมีอาการโวยวาย นายละออง พึ่งเก่ง ผู้ใหญ่บ้านประดาจะบก ก็พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อม แต่นายคมสัน ไม่ฟังทั้งยังใช้มีดปลายแหลมที่พกติดตัวตลอดจะจ้วงแทงผู้ใหญ่บ้านด้วย แต่โชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านกระโดดหลบทันและได้วิ่งหนีเอาตัวรอดก่อน เพราะนายคมสันอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งพูดไม่รู้เรื่อง คาดว่าน่าจะเกิดจากฤทธิ์ยาบ้าและดื่มสุราด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 10 นาย รวมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ก็ช่วยกันวิ่งไล่เพื่อจะควบคุมตัวนายคมสันด้วยความระมัดระวัง เพราะนายคมสันพกมีดปลายแหลมติดตัวไปด้วย ระหว่างที่วิ่งหนีนายคมสันก็ได้เข้าไปในรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพที่จอดไว้ขณะมาช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ แต่เจ้าหน้าที่ถอดกุญแจออกแล้วจึงก่อเหตุไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม เข้าชาร์จตัวนายคมสันขณะกำลังพยายามจะขโมยรถกู้ชีพ ซึ่งนายคมสันก็ยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งโวยวายดิ้นขัดขืนตลอด เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันล็อกตัวเพื่อนำตัวส่งไปบำบัดรักษาที่ รพ. ซึ่งการเข้าชาร์จตัวก็เป็นไปอย่างทุลักทุเล
นายละออง พึ่งเก่ง ผู้ใหญ่บ้านประดาจะบก เล่าว่า นายคมสันมีประวัติเสพสารเสพติด และชอบดื่มสุราจนมีอาการหลอนคลุ้มคลั่งบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาก็เคยก่อเหตุทุบบ้านพังเสียหาย ทำลายข้าวของ ขู่ฆ่าคนในบ้านมาแล้ว พอส่งบำบัดออกมาก็มีพฤติกรรมซ้ำเดิมอีก จนพ่อกับแม่กลัวไม่กล้าอยู่ด้วยต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัย และครั้งนี้นายคมสันมีอาการคลุ้มคลั่งโวยวายหาว่าพี่น้องขายที่ได้ไม่ยอมแบ่งเงินให้ ทั้งที่พ่อแม่ก็แบ่งที่ดินให้ทุกคนไปแล้ว แต่ของนายคมสันขายไม่ได้ก็ไปพาลใส่พี่น้องคนอื่น จากพฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างความหวาดกลัวให้คนในหมู่บ้าน เพราะไม่รู้จะไปทำร้ายคนอื่นตอนไหน ก็อยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัด หรือควบคุมตัวไว้นานๆ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
นางสาวลักษมี แดงนรา อายุ 53 ปี เพื่อนบ้าน บอกว่า เห็นนายคมสันอาละวาดทำลายข้าวของบ่อย และครั้งนี้ถึงขั้นเผายุ้งข้าว และใช้มีดแทงผู้ใหญ่บ้าน ก็กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะที่บ้านตนมีแม่สูงอายุอยู่ด้วยก็เป็นห่วง อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน