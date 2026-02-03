กาญจนบุรี “ผบก.กาญจน์” ลงพื้นที่เขต 5 กำชับตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ตรวจเข้มสำนวนคดีคลิปหลุด

กาญจนบุรี – ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานีตำรวจในเขตเลือกตั้งที่ 5 พร้อมกำชับข้าราชการตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดในช่วงการเลือกตั้ง สส. และตรวจสอบความคืบหน้าสำนวนคดีกรณีคลิปการสนทนาทางโทรศัพท์หลุด เผยแพร่ในโลกโซเชียลจนเป็นกระแสข่าวระดับประเทศ
วันนี้ (3 ก.พ.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนกร รอดเรือง รอง ผบก.อก.ภ.7 ช่วยราชการ ภ.จว.กาญจนบุรี ในฐานะหัวหน้าชุดควบคุมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง เดินทางไปตรวจราชการที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
โดยมี พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการ สภ.ทองผาภูมิ พ.ต.ท.กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ทองผาภูมิ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ซึ่ง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ พล.ต.ต.พศวีร์ ยังได้เดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณหน้าเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย ตชด.135 และฝ่ายปกครอง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด รวมถึงการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด
จากนั้น พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ได้เดินทางต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี เพื่อตรวจสอบสำนวนคดี กรณีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 5 เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปการสนทนาทางโทรศัพท์กับนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังในช่วงที่ผ่านมา
โดยมี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี ให้การต้อนรับและนำตรวจสำนวนคดีดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมทุกฝ่าย