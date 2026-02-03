เปิดด่านสากลบ้านคกไผ่ กระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวคึกคัก เตือนนักเที่ยว ระวังทัวร์เถื่อน

เลย-เปิดด่านสากลบ้านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย คึกคัก กระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยว คนไทยแห่เที่ยวสปป.ลาวเพิ่ม เตือนระวังทัวร์เถื่อนกำลังระบาดหนัก เผยเจ้าของธุรกิจไม่มีใบอนุญาตนำเที่ยว ทั้งไม่ทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยว แนะตรวจสอบผ่านกรมการท่องเที่ยว ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์
ภายหลังการเปิดด่านสากลบ้านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย บรรยากาศที่จุดผ่านแดนคกไผ่ เป็นไปอย่างคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งจากฝั่งไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รวมไปถึงแรงงานชาวลาวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตลอดทั้งวัน ซึ่งจุดผ่านแดนแห่งนี้เพิ่งได้รับการปรับปรุงยกระดับให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งสองฝั่ง นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถใช้พาสปอร์ตแสดงตัวผ่านเข้าออกได้
แหล่งข่าวรายหนึ่ง บอกว่าตอนนี้มีการลักลอบจัดทริปท่องเที่ยวโดยทางผู้จัดไม่มีใบอนุญาตนำเที่ยว และไม่มีการทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ของกรมการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้นผู้ที่จะจัดทริปทัวร์ท่องเที่ยว หรือนำนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางออกไปท่องเที่ยวนอกราชอาณาจักรไทย ในรูปแบบเป็นหมู่คณะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวประเภททั่วไป
หากเกิดความผิดพลาดระหว่างการเดินทาง หรือมีเหตุการไม่คาดคิดเกิดขึ้นทางผู้จัดทริปที่ไม่มีใบอนุญาตต้องได้รับโทษตามกฎหมาย จึงอยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทะเบียนนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ให้เข้าไปตรวจสอบบริเวณด่านชายแดนบ้านคกไผ่ โดยละเอียดด้วย
รวมไปถึงให้ตรวจเช็คผู้โฆษณาขายทัวร์ต่างประเทศ ผ่านทางเฟซบุ๊กให้แน่ชัด ว่าเขามีใบอนุญาตนำเที่ยวถูกต้องหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเอง โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถตรวจสอบผู้ประกอบการนำเที่ยวได้ด้วยตนเอง ผ่านกรมการท่องเที่ยว โดยทางกรมท่องเที่ยวจะมีการแนะนำวิธีตรวจสอบสถานะของบริษัทนำเที่ยวได้ด้วยตนเอง ผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ และป้องกันการถูกหลอกจากทัวร์เถื่อน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เปิดธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับทัวร์เถื่อนที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับใบอนุญาต หรือประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยว การซื้อบริการนำเที่ยว และการใช้บริการมัคคุเทศก์ ผ่านคอลเซ็นเตอร์กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 02 4011 111 ตลอด 24 ชั่วโมง