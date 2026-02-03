ตร.หนองปรือคุมเข้ม 2 ผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพเพื่อนร่วมชาติชาวรัสเซียขณะนำฝากขังศาลจังหวัดพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจหนองปรือ จัดกำลังคุมเข้ม 2 ผู้ต้องหาชาวรัสเซียฆ่าเพื่อนร่วมชาติหั่นศพฝังทิ้งในป่ามันสำปะหลัง ขณะนำตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยา ด้าน 2ผู้ต้องหาสีหน้าเรียบเฉย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ( 3 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ ได้คุมตัว นายยารอสลาฟ เตมิดอฟ อายุ 35 ปี และ นายดมีทรี มัสดาเลฟ อายุ 38 ปี 2ผู้ต้องหาชาวรัสเซีย ที่ก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญฆ่าหั่นศพเพื่อนร่วมชาติคือ นายมิคาเอล เอเมเลียนอฟ อายุ 30 ปี นำศพฝังในป่ามันสำปะหลังถึง 6จุด หวังทำลายหลักฐาน ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
โดยผู้ต้องหาทั้ง2 รายถูกติดตามตัวได้ภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านซอยสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก่อนนำตัวกลับมาสอบสวนที่ สภ.หนองปรือ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งความตาย และเรียกค่าไถ่โดยหน่วงเหนี่ยวกักขังบุคคลอื่น อันเป็นการกระทำโดยทรมาน ทารุณ โหดร้าย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย
ทั้งนี้ระหว่างการควบคุมตัวไปฝากขัง เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังสายตรวจคุมเข้มตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน ขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง 2รายมีสีหน้าปกติ และไม่แสดงอาการเครียดแต่อย่างใด