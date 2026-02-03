“กล้วย เชิญยิ้ม” ผู้สมัคร พรรคปวงชนไทย ลุยปากท่อ ชูนโยบาย “3 สร้าง” อ้อนขอคะแนนโค้งสุดท้าย

ราชบุรี – ราชบุรียังคงคึกคักต่อเนื่อง ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองทยอยลงพื้นที่พบปะประชาชน ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ โดยในหลายชุมชนมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน สร้างความใกล้ชิดและความคุ้นเคยระหว่างผู้สมัครกับประชาชนในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิกร เล่นวารี อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากท่อ พร้อมด้วย นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ หรือ “กล้วย เชิญยิ้ม” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคปวงชนไทย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของพรรค ภายใต้การนำของ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 23 โดยมีทีมงานร่วมลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
จากนั้น นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ (กล้วย เชิญยิ้ม) ได้แนะนำตัวต่อประชาชน พร้อมนำเสนอนโยบายหลักของพรรคปวงชนไทย ภายใต้แนวคิด “3 สร้าง เพื่อคนไทยทุกคน” ประกอบด้วย สร้างคน สร้างงาน และสร้างอาชีพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะผู้สมัครได้กล่าวอ้อนขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง พร้อมขอให้พิจารณานโยบายและแนวทางการทำงานของพรรคปวงชนไทย ซึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ ภายใต้การนำของ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย หมายเลข 23
ภายหลังการพบปะพูดคุย คณะผู้สมัครและทีมงานยังได้เดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนภายในตลาดนัดอำเภอปากท่อ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และขอแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างเป็นกันเอง