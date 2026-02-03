ศูนย์ข่าวศรีราชา- นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียน ตรวจ สอบสภาพน้ำทะเลหลังผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด ปล่อยน้ำเสียสะสมลงทะเลยันดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมให้ จนท.วิทยาศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปภาพน้ำเสียถูกปล่อยลงสู่ทะเลจนทำให้น้ำทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กลายเป็นสีดำ โดยคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของชาวเน็ตในพื้นที่
และเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน ได้เข้ามาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ และล้างท่อภายในบ่อน้ำฝน เพื่อป้องกันน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้ ( 3 ก.พ.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งเรื่องผลต่อสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
จากการตรวจสอบพบว่า จุดเกิดเหตุอยู่ภายในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป จำกัด เป็นโครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำฝน เพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะชายฝั่ง
นายปรเมศวร์ เผยว่าบ่อดังกล่าวเป็นบ่อรับน้ำฝน และไม่ใช่บ่อรองรับน้ำเสีย แต่ระหว่างการก่อสร้างมีตะกอนและน้ำเสียสะสมอยู่ในระบบจึงต้องมีการล้างบ่อก่อนส่งมอบงาน ซึ่ง เมืองพัทยาได้สั่งการให้ผู้รับเหมาสูบน้ำเสียทั้งหมดส่งเข้าสู่ระบบบำบัดโดยตรงแล้ว
" อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมาได้ดำเนินการผิดจากคำสั่งโดยไปขุดบ่อทรายเพิ่มเติม และนำน้ำเสียไปพักไว้ให้ตกตะกอนก่อนสูบน้ำบางส่วนปล่อยลงทะเล ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและยังส่งผลให้น้ำทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียนเปลี่ยนสี และเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว"
ทั้งนี้ เมืองพัทยา ได้ส่งเจ้าหน้าทีืเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้รับเหมารายดังกล่าวแล้ว รวมทั้วยังส่งทีมนักวิทยาศาสตร์เมืองพัทยา เข้าเก็บตัวอย่างน้ำทะเลไปตรวจสอบคุณภาพแล้วด้วยเช่นกัน