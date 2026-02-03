โค้งสุดท้าย แม่ทัพฯประภาส-วิไลพรโอกาสใหม่ เร่งทำคะแนน ประกาศปักธงแลนด์สไลด์กาฬสินธุ์ เขต 5

กาฬสินธุ์-โค้งสุดท้าย! “ประภาส แม่ทัพภาคอีสาน” – “วิไลพร” พรรคโอกาสใหม่ เบอร์ 4 เร่งทำคะแนนปราศรัยขอโอกาสพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ำกระแสตอบรับพรรคโอกาสใหม่ “มีเราไม่มีมืด” นำโดย “จตุพร บุรุษพัฒน์” หัวหน้าพรรคฯ เบอร์ 44 ดีวัน ดีคืน ประกาศ “วิไลพร” เบอร์ 4 ปักธง สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 แลนด์สไลด์ 5 อำเภอ
วันนี้(3 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง สส.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ช่วงโค้งสุดท้าย หลายพื้นที่สุดคึกคัก ผู้สมัคร สส.เร่งลงพื้นที่ปราศรัยขอคะแนน และชูนโยบายมัดใจประชาชนกันต่อเนื่อง โดยเฉพาะนายประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” แม่ทัพภาคอีสานพรรคโอกาสใหม่ และนางวิไลพร นิพัฒน์ อดีต รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ เบอร์ 4 ซึ่งยังคงขยันลงพื้นที่เร่งทำคะแนนทุกวัน
ล่าสุดนายประภาส และนางวิไลพร ได้ปราศรัยพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 2 เวที เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยยังชูสโลแกน “มีเราไม่มีมืด” มีพรรคอากาสใหม่ “จตุพร บุรุษพัฒน์” หัวหน้าพรรคฯ เบอร์ 44 และมี “วิไลพร” เบอร์ 4 ที่ไหนมีแสงสว่างที่นั้น
ทั้งนี้นายประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” แม่ทัพภาคอีสานพรรคโอกาสใหม่ ยังได้ย้ำว่า จากการลงพื้นที่ปราศรัยกับนางวิไลพร เบอร์มาครบ 5 อำเภอ กระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนของพรรคโอกาสใหม่ “มีเราไม่มีมืด” นำโดย “จตุพร บุรุษพัฒน์” หัวหน้าพรรคฯ เบอร์ 44 และกระแสตอบรับนางวิไลพรนั้น ดีวัน ดีคืน ทุกพื้นที่อยากเปลี่ยนสส.กาฬสินธุ์ เขต 5 และอยากเปลี่ยนพรรคการเมือง เพราะเบื่อหน่ายการเมืองแบบเดิมๆ เบื่อความขัดแย้ง เบื่อหน่ายวาทะกรรม จึงเชื่อว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ “วิไลพร”จะได้รับคะแนนแบบแลนด์สไลด์กาฬสินธุ์ทั้ง 5 และจะปักธงสส.กาฬสินธุ์ เขต 5 อย่างแน่นอน
ขณะที่นางวิไลพร นิพัฒน์ อดีต รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ เบอร์ 4 ยังคงอ้อนขอพ่อ แม่ พี่ น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เขต 5 ขอะแคน ขอโอกาสให้ “วิไลพร” ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มเปี่ยมได้เข้าไปเป็นปากเป็นเสียง ได้ทำหน้าที่ สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 และได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถของตนเองสักครั้ง ซึ่งรับรองว่าพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เขต 5 จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามสำหรับนโยบายการปราศรัยจะคงเน้นเรื่องการแก้ปัญหา และปากท้องของประชาชนทั้งนโยบายใช้ไฟฟรีขั้นต่ำ 500 ทั่วประเทศ, ติดโซล่าร์รูฟครัวเรือนยากจนได้ใช้ไฟฟรีตลอดชีวิต, 1 หมู่บ้าน 1 รถเกี่ยวข้าว-สีข้าว ลดภาระลดต้นทุนให้กับเกษตรกร, นโยบายดูแลตั้งเกิดจนตาย “ท้องปุ๊บ ดื่มนมปั๊บ” ท้องละหมื่น เกิดละแสน
นโยบายแช่แข็งหนี้ทุกระบบ พักชำระหนี้หนี้อย่างน้อย 3 ปี, ผลักดันเสนอสภาฯ เพิ่มเงินสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเดือนละ 2,000 บาท,ผลักดันให้ราคาข้าวตันละ 2 หมื่นบาท, อ้อยตันละ 2 พันบาท มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 5 บาท, นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดแข่งเจ็ท สกีโลกที่เขื่อนลำปาว