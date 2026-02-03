ทหารพราน กกล.บูรพา ดักรวบ4คนไทยถูกแก๊งพนันออนไลน์ฝั่งเขมรถีบหัวส่งหลังหมดประโยชน์

สระแก้ว- ทหารพราน กองกำลังบูรพา สกัดจับ 4 คนไทยลอบข้ามแดนจากเขมรเข้าไทย อ้างถูกชักชวนทำงานแอดมินพนันออนไลน์- เปิดบัญชีม้าหมดประโยชน์ถูกส่งกลับประเทศ เบื้องต้นส่งดำเนินคดี ก่อนขยายผลรวมคนไทยชักชวนเพื่อนร่วมชาติทำงานผิดกฎหมาย
เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. วันนี้ ( 3 ก.พ.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1206 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวไทยจำนวน 4 คนเป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน ขณะพากันเดินเท้าลัดเลาะอยู่ในบริเวณนาข้าว บ้านกุดหิน ม. 4 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ ห่างจากถนนสายหลักหมายเลข 3366 ประมาณ 300 เมตร
พบทั้งหมดมีบัตรปรพจำตัวประชาชนครบถ้วน และยอมรับว่าได้ลักลอบเดินเท้าข้ามแดนมาจากกัมพูชา เพื่อจะกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย
โดยทั้งหมดให้การเบื้องต้นว่า เมื่อช่วงกลางเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ได้รับการชักชวนผ่านเพจในแอปพลิเคชันออนไลน์ ให้ไปทำงานเป็นแอดมินพนันออนไลน์ โดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 – 20,000 บาท พร้อมให้เปิดบัญชีธนาคารก่อนเดินทางไปทำงาน
กระทั่งมีผู้นำพาไปรับตัวจากภูมิลำเนาเพื่อเดินทางไปยัง อ.อรัญประเทศ และลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาผ่านเส้นทางธรรมชาติ ก่อนจะถูกพาไปพักอาศัยในอาคารบริเวณ SOKHA CONDOMINIUM อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย และถูกบังคับให้สแกนใบหน้าเพื่อใช้ทำธุรกรรมทางบัญชีธนาคาร
ซึ่งเมื่อบัญชีธนาคารของทุกคนถูกอายัด ผู้ว่าจ้างชาวไทยได้แจ้งว่างานสิ้นสุดแล้ว และจะส่งตัวกลับประเทศไทย
กระทั่งเวลา 05.00น.ที่ผ่านมาได้ทีผู้นำพาชาวกัมพูชา ขับรถมารับออกจากที่พักและพามายังชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน อ.มาลัย ก่อนให้เดินเท้าลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติเข้ามายังฝั่งประเทศไทย พร้อมอ้างว่าจะมีรถมารอรับ แต่ระหว่างเดินเท้าในพื้นที่การเกษตรได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพราน ตรวจพบและควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
หลังการสอบถามประวัติเจ้าหน้าที่ ร้อย.ทพ.1206 ได้ควบคุมตัวชาวไทยทั้ง 4 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และจะได้ขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนแรงงานไทยไปทำงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ มาดำเนินคดีต่อไป