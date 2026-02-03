“บิ๊กกุ้ง”ตอบชัด! ทหารมีไว้ปกต้องคนไทย รวมถึงคนถาม ”มีทหารไว้ทำไม?” ไม่งั้นเขมรอาจบุกถึงโคราช

พิษณุโลก - “แม่ทัพกุ้ง -พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2” ลั่นผ่านวีดีโอคอลขึ้นจอโปรเจคเตอร์บนเวที “เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก-สดุดี 42 ทหารกล้าสมรภูมิไทย-กัมพูชา” ย้ำทหารมีไว้ปกป้องคนไทย รวมถึงครอบครัวคนถาม “มีทหารไว้ทำไม” บอกไม่งั้นเจมรอาจบุกถึงโคราช
ค่ำคืนที่ผ่านมา (2 ก.พ. 2569 )พลตรี นพดล วัชรจิตบวร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตพิษณุโลก และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “นักรบผู้กล้าทหารผ่านศึก” เพื่อสดุดีทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติ ทั้ง 42 นาย ในสมรภูมิชายแดนไทย - กัมพูชา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ที่เวทีกลาง สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จ.พิษณุโลกโดยมีหน่วยงานราชการ สมาคม ชมรม สื่อมวลชน นักศึกษาประชาชนม อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีตทหารร่วมกิจกรรมสดุดีวีรกรรมทหารกล้า
บรรยากาศในงานมีการนำรูปวีรชนนายทหารกล้า จำนวน 42 นาย มาตั้งเอาไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้วางดอกไม้ไว้อาลัยให้กับทหารกล้าทุกนาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในความเป็นวีระบุรุษ ที่ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อปกป้องอธิปไตยชาติไทยเอาไว้ ส่วนบนเวทีมีการแสดงร้องเพลงปลุกใจของวงดนตรี หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับวงดนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ มีการแสดงโขน ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และการแสดงขับร้องประสานเสียง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
และมีการ Video conference กับ พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่2 (แม่ทัพกุ้ง)ผ่านจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่บนเวที พร้อมได้พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมในบริเวณดังกล่าว
โอกาสนี้แม่ทัพกุ้ง -พล.อ.บุญสิน ได้เล่าเรื่องราว ช่วงที่ยังคงดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับการทำงานชายแดนว่า อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลทหารและครอบครัวทหารด้วย
หลังพูดจบ มีผู้ฟังด้านล่าง ตั้งคำถามว่า..ทหารเอาไว้ทำไม ?? อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ตอบว่า ทหารมีไว้ปกป้องเขตแดน ทั้งยาเสพติด อย่างน้ำท่วมที่เชียงราย ทหารเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปช่วยประชาชน เนื่องจากผู้บังคับบัญชาได้สั่งเอาไว้ว่า ถ้าเกิดภัยพิบัติทุกรูปแบบ ทหารต้องปรากฏตัวก่อน นี่เป็นคำสั่งผู้บัญชาการทหารบก แต่พี่น้องคนไทยอาจจะไม่ทราบ
เพราะเรามีความพร้อมตลอด ทหารต้องออกไปเป็นกำลังหลัก แม้บ้านทหารจะถูกน้ำท่วมเช่นกัน แต่ต้องไปช่วยประชาชนก่อน ถ้าไม่มีกำลังทหารหรือมีน้อยจะเกิดอะไรขึ้น เขมรก็จะมายึดไทยถึงโคราช อาจจะเป็นไปได้ ถ้าไม่มีรั้วของชาติที่เข้มแข็ง ซึ่งมีไว้ป้องกันทรัพย์สินชีวิตพี่น้องคนไทย รวมทั้งตัวคนที่พูดด้วยว่าทหารมีไว้ทำไม ก็คือ ป้องกันตัวเขาด้วย
“ที่เขาพูดออกมาอาจจะยังไม่เข้าใจ เท่าที่ควรก็ได้ เรามองโลกในแง่ดี เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นไทย มีความเข้มแข็ง ประเทศรอบข้างต้องเกรงใจบ้าง ให้ความอบอุ่นพี่น้องทั่วประเทศ ว่ากำลังทหารปกป้องชีวิตทรัพย์ของเขาได้ และเอาไว้ช่วยงานจิตอาสา และภัยพิบัติทุกรูปแบบ ก็ทหารทั้งนั้น”
ท้ายกิจกรรมได้มีการร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติไทย และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีรูปของวีรชนทหารกล้าทั้ง 42 นาย และธงไตรรงค์โบกสะบัด