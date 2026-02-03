สั่งระงับใบอนุญาตขนส่งน้ำมันหลังไฟไหม้รถน้ำมันวอดเสียหายรวด4คันที่กระนวนขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันระเบิดที่อำเภอกระนวน รอการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนแจ้งดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่พลังงานจังหวัดขอนแก่นสั่งระงับใบอนุญาตรถขนส่งน้ำมันจำนวน 4 คัน
ความคืบหน้าเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันระเบิด ภายในคลังน้ำมันเอกชน(บริษัท ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด เลขที่ 69) ในพื้นที่ หมู่ 18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.วานนี้(3ก.พ.)ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือ นายอานนท์ ร้อยคำลือ อายุ 54 ปี ชาวอุดรธานี รถบรรทุกน้ำมันพร้อมแทงค์น้ำมันลุกไหม้ได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด 4 คัน และแทงค์น้ำมันเปล่าอีก 1 แทงค์ ได้รับความเสียหายบางส่วน รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 8 ล้านบาท
ล่าสุด นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กระนวน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของรถบรรทุกพ่วงน้ำมันระเบิด เบื้องต้นจากการดูภาพร่วมกับภาพวงจรปิด พบว่าผู้เสียชีวิตได้ขึ้นไปบนรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งเป็นรถเปล่าไม่มีน้ำมันในถัง เมื่อเปิดฝาถังน้ำมันออกมาแล้วเกิดระเบิดขึ้น พร้อมกับเปลวไฟที่ลุกโหมรุนแรง ก่อนลมจะพัดไปติดรถบรรทุกน้ำมันที่มีนน้ำมันดีเซลจอดติดกัน จนทำให้เกิดเพลิงไหม้น้ำมันดีเซลจำนวน 70,000 ลิตร เสียหายทั้งหมด และยังลุกลามไหม้รถที่จอดในลานจอดรถเสียหายทั้งสิ้น 4 คัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือสั่งระงับใบอนุญาตรถขนส่งน้ำมันจำนวน 4 คัน ของบริษัทคลังน้ำมันดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะมีผลทันทีในวันนี้ ส่วนสาเหตุนั้นยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด จะต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจ สภ.กระนวน ที่จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป เพราะสาเหตุของการระเบิดนั้น อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือการกระทบของเหล็ก ทำให้เกิดประกายไฟ จะต้องรอผลของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 4 ที่จะทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง และการจะเอาผิดต่อไป จะต้องรอผลการตรวจสอบของตำรวจด้วยเช่นกัน
นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะได้มีการเรียกประชุม ผู้ประกอบการรถขนส่งน้ำมันเน้นย้ำมาตรการป้องกันระงับเหตุและเรื่องการดับเพลิงไหม้น้ำมัน เพราะน้ำมันจะต้องใช้โฟมในการดับไฟ ที่ลุกไหม้ได้เท่านั้น ขณะนี้ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่มีโฟมไว้ดับเพลิงไหม้สารเคมีแล้ว หากมีเหตุการณ์เพลิงไหม้สารเคมี ผู้ประกอบการจะได้ประสานไปยังหน่วยงาน ที่มีโฟมดับไฟไปช่วยระงับเหตุได้ทันที.