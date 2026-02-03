“อย่ามาแหวง”!ไอซ์ขึ้นไฮด์ปาร์คดุดัน จวกกกต.จัดเลือกตั้ง 3 ครั้งผิด 3 ครา

ลำปาง - “ไอซ์ รักชนก ศรีนอก” ขึ้นไฮปาร์คบนเวทีรถแห่เคลื่อนที่เพลิงพระนาง ดุเดือดตลอดชั่วโมง บัญญัติคำใหม่ “อย่ามาแหวง” สำหรับคนเหลี่ยมจัด คนที่ชอบขอโทษ เตือน กกต.จัดเลือกตั้ง 3ครั้งผิด 3 ครา อย่าทำให้ประชาชนหมดความอดทน ผู้มีอำนาจจะไม่มีเงาหัว
พรรคประชาชนได้นำรถแห่คาราวานหาเสียงเคลื่อนที่เพลิงพระนาง เปิดเวทีปราศรัย บริเวณลานหน้าวัดเชียงราย ต.สบตุ๋ย เทศบาลนครลำปาง เมื่อเย็นวันที่ 2 ก.พ.69 ที่ผ่านมา แกนนำ 4 คน ประกอบด้วย ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ , ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ,วาโย อัศวรุ่งเรือง และ ปิดท้ายด้วย ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ขึ้นเวทีไฮด์ปาร์ค พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.ส.4 คน 4 เขตของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย เขต1 ทิพา ประวีณาเสถียร เขต2 สุวิภา กุศลจูง เขต3 ชลธานี เชื้อน้อย เขต4 บอนด์ สุริยะ
เวทีได้เริ่มจากตัวผู้สมัคร ส.ส.แต่ละเขตเลือกตั้งทั้ง 4 เขต ปราศรัยและแนะนำนโยบายของแต่ละคนแต่ละเขต ให้กับประชาชนที่ชื่นชอบและสนับสนุนมาร่วมฟังราวๆ 500 คน จากนั้นแกนนำได้เริ่มขึ้นเวที ตามลำดับ โดยแต่ละคนก็ได้นำเสนอนโยบายแตกต่างกันไป
คนสุดท้ายคือ ไอซ์ ได้ขึ้นไฮด์ปาร์ค อย่างดุดันตลอดเกือบชั่วโมง เน้นไปที่การทำหน้าที่ของ กกต.จากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งล่วงหน้า ในกรณีรายชื่อผู้สมัครหาย โดยระบุว่า กกต.มีหน้าที่เฉพาะการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ 3 ครั้ง คือครั้งที่1 พ.ศ.2562 เกิดไฟดับทำให้นับคะแนนผิดนับคะแนนถูก พ.ศ.2566 มีบัตรเลือกตั้งเกินหลักล้านใบ และ ปี 2569 ซึ่งผ่านไปแค่การเลือกตั้งล่วงหน้าก็เกิดผิดพลาดอีก
ไซอซ์ปราศรัยว่า จัด3ครั้งก็ผิดพลาด3ครั้ง ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใสได้เลย แบบนี้จะไม่ให้ประชาชนสงสัยได้อย่างไรว่าไม่ใช่เจตนา นี่คือกรรมการลงมาเล่นเองในสนามนี้หรือไม่ ซึ่งกกต.ก็ออกมาขอโทษ และบอกว่าเป็นการผิดพลาด ไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนา ฉะนั้นตนเองขอบัญญัติคำใหม่ หากมีใครเหลี่ยมจัด หากใครขอโทษจากความผิดพลาด ให้พูดคำว่า “อย่ามาแหวง”
และตนอยากบอก กกต.ว่า อย่าทำให้ประชาชนสงสัย อย่าทำให้ประชาชนสะสมความแค้น อย่าดูถูกพ่อแม่พี่น้องประชาชน เพราะเขาอาจจะอดทนมาได้ ใน 2 การเลือกตั้ง เพราะยังไม่มีจุดปะทุ อย่าลองความดกรธแค้นของพี่น้องประชาชน เพราะวันไหนที่ปะทุขึ้นมา พวกผู้มีอำนาจ “ระวังจะไม่มีเงาหัว” อย่าดูถูกพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึก ที่ผ่านมาไม่ได้มีการรวมตัวไม่ใช่ว่าจะไม่รวมแค่ยังไม่มีใครมาเรียกออกไปเท่านั้น ย้ำการเลือกตั้งวันที่8ขอประชาชนช่วยสอดส่องดูแลในคูหาเลือกตั้ง ทั้งตอนเลือกและนับคะแนน ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง