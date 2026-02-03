ดูให้ชัด!กำนัน-อส.พามุดถ้ำบ่อน้ำทิพย์-พิสูจน์เรื่องเล่าปลาไหลยักษ์800 ปี“พระร่วง”

สุโขทัย - ดูกันชัดๆ “กำนัน-อส.” นำตามรอย “พระร่วงวาจาสิทธิ์” พามุดถ้ำสำรวจบ่อน้ำทิพย์-พิสูจน์ตำนานปลาไหลยักษ์ 800 ปี โผล่ลากลูกควายกิน ตามคำเล่าลือที่มีมาจนถึงทุกวันนี้
กรณีชาวบ้านพาผู้สื่อข่าวไปพิสูจน์ตำนานปลาไหลยักษ์ อายุ 800 ปี ที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำบนเนินเขาลูกเล็กๆ บริเวณหมู่ 2 บ้านโนนประดู่ ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หลังมีเสียงเล่าลือหนัก เคยโผล่ออกมาคาบลูกวัวลูกควายลงไปกินในถ้ำ จนชาวบ้านหวาดผวา ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
ล่าสุด นางสาวประนอม แก้วกำพล นายอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถ้ำดังกล่าว ชาวบ้านเรียก “บ่อน้ำทิพย์” เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นิยมนำมาอาบ ทำน้ำมนต์ และดื่มกินเพื่อรักษาโรค เมื่อก่อนมีคนทั่วสารทิศแห่มาตักน้ำที่นี่ และขุดดินในบ่อไปเป็นมวลสารสร้างพระเครื่องด้วย หลายคนลงไปตักน้ำก็ไม่เคยเจอปลาไหลยักษ์
แต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆ ทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อส. พร้อมอุปกรณ์เชือก ไฟฉาย จึงได้พากันมุดคลานเข้าไปเพื่อถ่ายภาพออกมาให้ดู ซึ่งจะเห็นลักษณะภายในถ้ำเป็นโพรงหินแคบๆ มีค้างคาวกับพังพอนอาศัยอยู่ ด้านล่างมีบ่อน้ำลึกเป็นเมตร สภาพน้ำสีเขียวแต่ยังคงความใส จึงถือโอกาสตักน้ำขึ้นมาด้วย โดยมีการจุดธูปเทียนขอขมาตามความเชื่อ ก่อนจะมุดลงไปในถ้ำแห่งนี้
สำหรับเรื่องปลาไหลยักษ์ อายุ 800 ปี ที่โผล่ออกมากินลูกควายของชาวบ้านนั้น เป็นเพียงตำนานของพระร่วงวาจาสิทธิ์ ที่เล่าขานสืบต่อกันมา เช่นเดียวกับเรื่อง “กระโปกพระร่วง” ในลำธารกลางป่า หมู่ 2 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ ชาวบ้านที่เข้าป่าหาเห็ด มักแวะกราบไหว้ขอโชค ขอการคุ้มครองให้พ้นภัยอันตราย บางคนก็ดื่มกินเพราะเชื่อว่าน้ำในหลุมเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีตำนานเล่าต่อกันมาว่า พระร่วงกษัตริย์แห่งสุโขทัยมาเดินลื่นล้มตรงนี้ ทำให้พื้นหินยุบเป็นหลุม 2 หลุมคู่กัน มีน้ำขังในหลุมตลอดทั้งปีไม่เคยแห้ง ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูแล้งก็ตาม