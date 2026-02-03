เลือกตั้งพิด’โลก69 บางเขตแบเบอร์แล้ว!คอการเมืองจับตาเขต 4 แดง-น้ำเงิน สู้ยิบตา เขต 5 “จุติ”ลุยสุดตัวส่อสะเทือน อบจ.ด้วย

พิษณุโลก - ส่องโค้งสุดท้ายเลือกตั้งพิด’โลก..บางเขต แบเบอร์แล้ว คอการเมืองจับตาเขต 4 “แดง-น้ำเงิน” สู้กันยิบตา ล่าสุด ภท.วางคิว “นายกฯอนุทิน”บินไปบางระกำ 5 โมงเย็นวันนี้( 3 ก.พ.)ตอกหมุด”พรรคภูมิใจไทย”อุ้ม”นิยม ช่างพินิจ”เข้าสภาฯร่าง พ.ร.บ.ข้าว เขต 5 บนเขานครไทย-ชาติตระการ-วัดโบสถ์ “จุติ ไกรฤกษ์”หวดเต็มๆ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ กระเทือนถึงบ้านใหญ่ อบจ.สองแคว แน่
เหลืออีก 5 วัน จะถึงวันเข้าคูหาเลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศ..ซึ่งสนามเลือกตั้งพิษณุโลก - เมืองสองแคว 5 เขต ยังไล่บี้แข่งกันหาเสียงดุเดือด เขตเลือกตั้งที่ 1 ในเมือง-รอบนอก แชมป์เก่า คะแนนเดิม 37,209 คะแนน เป็นของ นายจเด็ศ จันทรา พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4 หวั่นเพียงแค่เลือกตั้งรอบนี้ คนที่เคยสนับสนุน”บู้-จเด็ศ”อย่าง นายก อบจ.และนายกเทศบาลนครพิษณุโลกปันใจไปให้คนอื่น อาทิเบอร์ 2 อ.นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ส่วน"โฟล์ค" นายณฐนน ชนะบูรณาศักดิ์ พรรคประชาชน เบอร์ 5 ยังเชื่อว่า ความนิยมส้ม เหนียวแน่น แม้ว่าเลือกตั้งครั้งแล้ว แพ้ไม่กี่พันแต้ม(คะแนน 30,640 คะแนน) เพราะเจอรุมกินโต๊ะ ทำให้รอบนี้ “ โฟล์ค”มีแรงฮึดสู้ แม้ต้องตอบคำถาม"มีทหารไว้ทำไม"รบไปก็แพ้ โดย“เท้ง”หัวหน้าพรรคประชาชน“พิธา”ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนลงมาช่วยหาเสียงคนฟังการปราศรัยท่วมท้นลานกลางเมือง หวังเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีคะแนนเดิมบวกกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน้าใหม่เข้ามาหนุน
อีกทั้ง”เสื้อส้ม”ยังใช้ยุทธวิธีโจมตี“บู้-เจ็ศ”พรรคเพื่อไทย ว่าด้วยการทำบ้ายเบอร์ 4 มีสีโทนส้มอีกด้วย แต่หลายคนก็เชื่อว่า ทัพใหญ่ที่มี ศ.ดร.ยศชนัน หัวหน้าพรรคเพื่อไทยขนทีมลงมาหาเสียงช่วยหนุน”บู้”เต็มที่แน่นๆ แถมรั้งตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย(เหนือล่าง)บวกกับความนิยมเลือกตัวบุคคล”บู้”ทำงานเป็น
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย (แชมป์เก่า) เบอร์ 1 คอการเมืองแทบเรียกว่า นอนมา เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่เหนื่อย เพราะคู่แข่งทางการเมืองที่ประกาศตัวในนามพรรคกล้าธรรมขาดคุณสมบัติ จึงไปปะทะเสื้อส้มแทน ครั้งที่แล้ว คนเก่ามีคะแนนแค่หลักพันแต้ม และครั้งนี้ก็ต่อสู้กับหน้าใหม่ อย่าง นายณชพล พลอาสา พรรคประชาชน เบอร์ 3
ส่วนพรรคอื่นก็หน้าใหม่เช่นกัน อาทิ นายธนกร ภักดีโต พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 4 ขยันหาเสียง เจาะไปตามชุมชน ส่วน พรรคภูมิใจไทย ส่ง นางสาวปรานอม หลิมประเสริฐ เบอร์ 2 เป็นหน้าใหม่ทางการเมืองอีก
เขตนี้จึงแทบเรียกว่า “นพพล เบอร์ 1” เดินชิวๆ โดยที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ผู้ดูแลผู้สมัครสส.เหนือล่าง ไม่ต้องเหยียบแผ่นดิน อ.พรหมพิราม หรือเกณฑ์คนไปฟังนโยบาย อีกทั้ง”นพพล” ยังมีเวลาไปช่วยหาเสียงเขตอื่นอีกด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรคภูมิใจไทย (แชมป์เก่า) เบอร์ 6 เดินสายรักษาฐานเดิมเพราะมีหัวหน้าทีมอย่าง จุติ ไกรฤกษ์ กรุยทางไว้ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้ปะทะ นายเจนวิทย์ จันทรา พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4 พี่ชายแท้ๆของ”บู้ จเด็ศ” ซึ่งมีฐานคะแนนเสียงเดิม (ครั้งที่จเด็ศ เคยลงเขต3) พรรคไหนเจาะคะแนนกลุ่มใหญ่ 27 หมู่บ้านที่ ต.บ้านกลาง อ.วังทองก็มีสิทธิ์คว้าชัย
โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ออกแรง ขนทีมเพื่อไทยช่วยหาเสียงถึง 2 ครั้ง แถมนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ยังลุยไปช่วยซ้ำอีก ส่วนพรรคอื่น มี นายวิมล สารมะโน "ทนายเต้ย"พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 3 เคยลงเลือกตั้งครั้งแล้ว ยังไม่สำเร็จ ครั้งนี้จึงลุ้นเสียงว่ามากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหน ด้านนายปุณณเมธ อ้นอารี พรรคประชาชน และพรรคกล้าธรรม มีคอยเก็บเกี่ยวคะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย(แชมป์เก่า) เบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย เอาชนะ นายนิยม ช่างพินิจ ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 3 พรรคภูมิใจไทย ทุกหมู่บ้าน เบียดไม่กี่พันแต้มในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ทำให้รอบนี้ “นิยม”แพ้ไม่ได้ หลังชนฝา ทั้งคู่จึงแข่งกันดุเดือด วงการเซียนฯบอกให้ เสมอ-เสมอ 50 : 50 ไม่มีใครได้ แต้มต่อ
โดยที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ลงมาช่วยหาเสียงตั้งแต่ช่วงแรกๆ ก่อนที่”ชาดา-ซาบีดา ไทยเศรษฐ์”บ้านใหญ่อุทัยธานี ลุยขึ้นเวทีหาเสียงช่วย”นิยม” หวังกระแทกซุ้ม”นายกฯนครป่าหมาก”ผู้กว้างใน อ.บางกระทุ่ม ซึ่งหนุนเบอร์ 9 พรรคเพื่อไทยเต็มๆว่า นึกถึงอดีตบ้าง
นายชาดา ถึงกับลั่น..ไม่ว่าภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม ถ้าผมเป็นผู้แทน พี่นิยมจะต้องเป็นเลขาธิการดูแลเรื่องข้าวแน่นอน ออกแบบ พรบ.ข้าว ว่า รูปแบบใดดี
และล่าสุดปฏิบัติการต้องสยบ “พิมพ์พิชชา-เบอร์ 9 เพื่อไทยเขต 4 พิษณุโลก” ภูมิใจไทยยังวางโปรแกรมดึงนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคพรรคฯ ขึ้นปราศรัยใหญ่ ที่”บึงตระเคร็ง”อ.บางระกำ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.วันนี้(3 ก.พ.69) ขอคะแนนเสียงคนบางกระทุ่มและบางระกำ เพื่อเอา”นิยม ช่างพินิจ”ลูกชาวนาไปร่าง พรบ.ข้าว พร้อมตอกย้ำเลือก”อนุทิน”เป็นนายกฯอีกรอบเพื่อได้ “ศุภจี”รัฐมนตรีพาสินค้าเกษตรไปจับมือคู่ค้าต่างประเทศ
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 5 นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ (แชมป์เก่า) พรรคประชาชน เบอร์ 1 เป็นหนุ่ม แต่ไม่ร้อนแรง จึงต้องออกแรง ขนทีม“พิธา”ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ขึ้นรถปราศรัยช่วย เพราะเจอคนรุ่นเก๋า อย่าง นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 5 ที่พร้อมออกหมัดสู้ทุกรูปแบบทุกหมู่บ้าน
แม้ว่า บางตำบล อย่าง หนองกระท้าว อ.นครไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ จะหนุน”ดุง”นายเอกพงศ์ กุลเจริญ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3 ก็ตาม เพราะอดีตเพิ่งลุกจากรองนายกอบจ.พล. มาดๆ แน่นอนว่า นายกอบจ.พิษณุโลกเป็นผู้สนับสนุน อีกทั้ง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ทุ่มกำลังหนุนเต็มเหนี่ยวหวังได้”ดุง”เป็นสส.เพิ่มอีก 1 ที่นั่ง
เขตนี้หากเพื่อไทยทำได้ นั่นหมายความว่า”จุติ” ต้องพ่าย ทำให้หลายคนจับตาว่า ตำแหน่งนายกอบจ.พิษณุโลก ย่อมมีคู่แข่งขึ้นมาทันที แม้”จุติ ไกรฤกษ์”ชนะการเลือกตั้งที่เขตนี้ การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งต่อไป ย่อมไม่เหมือนเดิม“นายกฯอบจ.”ได้เปิดแนวรบแล้ว การเมืองท้องถิ่นกำลังถูกเปลี่ยนขั้วต่อจากนี้