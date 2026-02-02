เพชรบุรีเปิด “ลานสร้างสรรค์เขาย้อย” ชูอัตลักษณ์เมือง 3 ลาว ดัน Soft Power วิถีถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพชรบุรี - เพชรบุรีเปิดพื้นที่วัฒนธรรมมีชีวิต เดินหน้าขับเคลื่อน Soft Power ท้องถิ่น สร้างรายได้ชุมชนและดึงดูดนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์” ชูอัตลักษณ์อำเภอเขาย้อย หรือ “เมือง 3 ลาว” ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (2 ก.พ.) เวลา 18.00 น. นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์” โดยมีนางกัญญพัชร นางาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายสุรพันธ์ สิทธิชัย นายอำเภอเขาย้อย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานวัฒนธรรมวัดเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายชัยพล ภูต้องลม กล่าวว่า อำเภอเขาย้อยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่รู้จักในนาม “เมือง 3 ลาว” การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งพัฒนาลานสร้างสรรค์ให้เป็น “พื้นที่วัฒนธรรมมีชีวิต” (Living Cultural Space) เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคีในชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
พร้อมกันนี้ ยังสอดรับกับการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (UNESCO Creative City of Gastronomy) รวมถึงนโยบาย UNSEEN THAI THAI ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อย่างยั่งยืน
ภายหลังพิธีเปิด ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้รับชมการแสดงจินตลีลาชุด “ตำข้าวลาวไทย” ซึ่งถ่ายทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนอย่างงดงาม จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาจำหน่ายภายในงาน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
สำหรับไฮไลต์บนเวทีกลาง เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัย สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้ชม อาทิ การแสดงชุด “รำลาวสาวไตดำ” จากศูนย์ศึกษาไตดำบ้านหนองเข้า การแสดงโขน ตอนสำมนักขา และตอนยกรบ โดยนักเรียนโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ รวมถึงการแสดง Cover Dance จากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมมีชีวิต โดยขับเคลื่อนนโยบาย “ไท ไทย” ใน 4 มิติ ได้แก่ ไท-ดั้งเดิม ไท-ร่วมสมัย ไท-ประสบการณ์ และไท-เชื่อมโยง เปิดพื้นที่ให้ศิลปิน เยาวชน และชุมชน ได้แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน