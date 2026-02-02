อีกแล้ว ทะเลสีดำ ผู้รับเหมามักง่ายปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน นายกเมืองพัทยาส่ง จนท.แจ้งความดำเนินคดี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - อีกแล้วผู้รับเหมามักง่ายปล่อยน้ำเสียลงทะเล ทำทะเลหาดจอมเทียนกลายเป็นสีดำ จนชาวเน็ตต้องโพสต์คลิปประจาน ล่าสุดนายกเมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ผู้พร้อมสั่งแก้ไขปรับปรุงด่วน
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปภาพน้ำเสียถูกปล่อยลงสู่ทะเล จนทำให้น้ำทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กลายเป็นสีดำ โดยคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของชาวเน็ตในพื้นที่นั้น
วันนี้ ( 2 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งก็พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นชายหาดที่ผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน ได้เข้ามาดำเนินการวางท่อระบายน้ำและล้างท่อภายในบ่อน้ำฝน เพื่อป้องกันน้ำท่วมหากมีฝนตกหนัก
ขณะที่ เพจสายตรงนายกเมืองพัทยา ได้ออกมาแจ้งว่า “ กรณีที่มีการปล่อยน้ำเสียลงทะเลบริเวณหาดจอมเทียน เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 2 ก.พ.69 นายกเมืองพัทยา ได้ให้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างทันที
พร้อมให้ทีมนักวิทยาศาสตร์เมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว”