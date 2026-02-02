“เท้ง” ลุยอยุธยา ขึ้นเวทีปราศรัยย่อยวอนเลือกส้มทั้ง 5 เขต อ้างความรักชาติไม่ได้วัดกันที่ท่าทางยืนเคารพเพลงชาติ

พระนครศรีอยุธยา – “เท้ง” หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นเวทีปราศรัยย่อยช่วยผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาชน ทั้ง 5 เขต ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งเป้าหมายคว้าที่นั่งครบทุกเขต
เวลา 16.15 น. วันนี้( 2 ก.พ.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคประชาชน หมายเลข 3 โดยมีผู้สมัครของพรรคครบทั้ง 5 เขต ร่วมเปิดเวทีปราศรัย ท่ามกลางประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก บรรยากาศคึกคัก และมีประชาชนต่อคิวขอถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าพรรคและผู้สมัครยาวตลอดพื้นที่จัดงาน สวนสาธารณะบึงพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำหรับผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ หมายเลข 3 เขต 2 นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง หมายเลข 3 เขต 3 นายวีระยุทธ ใยวังหน้า หมายเลข 4 เขต 4 นางสาวเพ็ญศิริรักษ์ ปลื้มสุข หมายเลข 2 เขต 5 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภิญเดช เสน่ห์สังคม หมายเลข 4
นายณัฐพงษ์ กล่าวบนเวทีว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคประชาชนสามารถคว้าชัยชนะในพื้นที่เขต 1 และ 2 แต่ยังไม่สามารถส่งผู้สมัครได้ครบทั้ง 5 เขต อย่างไรก็ตาม พรรคได้รับคะแนนเสียงในระบบบัญชีรายชื่อเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชน พร้อมขอแรงสนับสนุนจากชาวอยุธยาให้เลือกผู้สมัครทั้ง 5 เขต เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงในสภา
ช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงกรณีถูกโจมตีทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายว่า เพียงแค่เคารพธงชาติด้วยท่าทางเอามือไขว้หลังเล็กน้อย กลับถูกนำไปขยายผลโจมตีว่าไม่รักชาติ พร้อมย้ำว่า ความรักชาติไม่ได้วัดกันที่ท่าทางหรือคำพูด แต่ต้องวัดกันที่การรักประชาชนและไม่โกงกินประเทศ พร้อมระบุว่า “คนที่อ้างว่ารักชาติ แต่ยังโกงบ้านกินเมือง ไม่อาจเรียกว่ารักชาติได้”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของพรรคประชาชนครั้งนี้ มีแกนนำพรรคสลับสับเปลี่ยนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งสร้างความคึกคักให้กับฐานเสียงในพื้นที่ และทำให้พรรคประชาชนตั้งความหวังว่าจะสามารถกวาดที่นั่ง ส.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ครบทั้ง 5 เขตในการเลือกตั้งครั้งนี้