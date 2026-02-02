กกต.ตามสอบบ้านคนขับรถหาเสียงพรรคส้มกำแพงเพชร พิสูจน์ข่าวลือจดชื่อซื้อเสียงหัวละ 500

กำแพงเพชร- กกต.ลงตรวจสอบบ้านคนขับรถหาเสียงพรรคส้ม หลังข่าวลือแพร่สะพัด..“ออกจดชื่อซื้อเสียงจ่ายหัวละ 500” จนผวากลัวไม่ปลอดภัยไปสูบน้ำเข้านาก็ยังไม่กล้า ต้องยกเลิกงานขับรถ ยันถูกแอบอ้างใส่ร้ายจากเกมการเมืองฝ่ายตรงข้าม
วันนี้(2 ก.พ.69) เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 253/1 ม.4 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หลังได้รับรายงานว่ามีการกระทำผดกฎหมายเลือกตั้ง โดยพบกับนางจันทนา โสภา อายุ 52 ปี ภรรยาของนายดาว พันธ์ุเขียน อายุ 48 ปี เจ้าของบ้าน
นางจันทนา เล่าเหตุการณ์ที่ถูกใส่ร้ายว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวทางโซเชียลว่า “เมียคนขับรถแห่หาเสียงพรรคส้ม ไปจดชื่อคนในตำบลเพื่อซื้อเสียงให้พรรคประชาชน หัวละ 500 บาท“ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เรื่องดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายตนเอง และถูกพูดถึงเป็นวงกว้างจนตนและครอบครัวไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติแม้แต่ไปสูบน้ำเข้านาก็ไปไม่ได้ เพราะหวาดกลัวว่าจะมีคนปองร้าย
โดยสามีของตนได้ไปรับจ้างติดป้ายหาเสียงและขับรถหาเสียงเลือกตั้งให้ นายปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ (ปราย) ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 4 เขต 1 พรรคประชาชน จ.กำแพงเพชร เท่านั้น หลังจากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้สมัครก็ยกเลิกการว่าจ้างงานขับรถแห่หาเสียงทันที โดยได้วิ่งรถแห่เพียง 2 วัน (ในวันที่ 28-29 มกราคม 69)
นางจันทนา ยังได้บอกอีกว่าวันนี้พร้อมให้ข้อมูลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้กระทำความผิดดังกล่าวอย่างที่กระแสโซเชียลลือกัน โดยส่วนตัวตนนั้นมีความสนิทกับผู้สมัครก่อนหน้าที่จะมาว่าจ้างให้วิ่งรถแห่หาเสียงติดป้ายรับงานอยู่แล้ว แต่ทำไมถึงมาใส่ร้ายในลักษณะแบบนี้
“หลังเกิดเรื่องดังกล่าวตนก็กลัวว่าจะมีคนมาแกล้งหรือแอบมาทำร้าย กลัวไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ทางผู้สมัครของพรรคประชาชนก็ให้ตนยุติการวิ่งรถแห่เพื่อความปลอดภัย ตนยืนยันว่าไม่ได้เป็นหัวคะแนนจดชื่อให้แต่อย่างใด เพียงแค่รับงานโฆษณาหาเสียงเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น วันนี้เจ้าหน้าที่ กกต.เข้ามาเก็บข้อมูลและตนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้กระทำตามข่าวลือแต่อย่างใด”
นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า หลังจากที่มีกระแสข่าวในโซเชียล อ้างว่า “ภรรยาคนขับรถแห่หาเสียงพรรคส้ม ไปจดชื้อคนในตำบลเพื่อซื้อเสียงให้พรรคประชาชน หัวละ 500 บาท“ ซึ่งหลังจากนั้นผู้สมัครพรรคดังกล่าวก็ได้ขอยกเลิกจ้างแห่โฆษณา จึงได้เดินทางมาติดตามข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบเรื่องว่ามีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไร
เบื้องต้นได้สอบถามว่าต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยสอดส่องความปลอดภัยหรือไม่ พร้อมกับให้เบอร์ติดต่อโดยตรงของตนหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะคอยดูแล
นายคงยศ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าแข่งขันเข้มข้นมากเพราะดูจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวาน(1 ก.พ.) จากผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์พบว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเกือบร้อยเปอร์เช็นต์ รวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ดังนั้นจึงขอให้ผู้สมัครทุกพรรคทุกเบอร์แข่งขันอยู่ในกฎในเกมส์อย่าทำผิดกฎหมาย โดยใช้อะไรจูงใจให้ชาวบ้านออกไปใช้สิทธิ์ผิดกฎหมาย