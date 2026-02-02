ฉาวอีกหาเสียงเลือกตั้ง รอง หน.พรรคการเมืองแจกลอตเตอรี่พ่อค้า-แม่ค้าตลาดดังชลบุรี กกต.อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ฉาวอีกหาเสียงเลือกตั้ง เพจดังแฉยับ รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นเจ้าของตลาดดังใน จ.ชลบุรี เหมาลอตเตอรี่แจกพ่อค้า- แม่ค้าคืนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าแลกกับการสนับสนุนพรรค ด้าน กกต.ชลบุรี เตรียมสอบสวนข้อเท็จจริงชี้หากผิดเจอโทษตั้งแต่ใบเหลือง- ใบแดง ยันโทษหนัก
จากกรณีที่เพจ “ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ” ได้โพสต์ข้อความ“ แบบนี้ก็ได้หรอ ? แหล่งข่าวอ้างว่าพบผู้สมัคร ส.ส. ในจังหวัดชลบุรี แจกฉลากลอตเตอรี่ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเมื่อคืนวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมาเพื่อแลกกับการสนับสนุนในการเลือกตั้ง เหตุเกิดในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี " พร้อมแปะคลิปภาพชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวแจกฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มายืนรอแถวรับลอตเตอรี่ในช่วงเวลา 21.40 น. ของคืนวันที่วันที่ 31 ม.ค. 2569 ซึ่งเป็นคืนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า
และยังมีแชท LINE โชว์ฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับแจกจากชายที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมทั้งมีข้อความเชิญชวนให้เลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ที่มีรูปของเจ้าของตลาดชื่อดังซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค ซึ่งภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ได้ทำให้ชาวเน็ตแห่แชร์เรื่องราวและเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงการกระทำดังกล่าวว่ามีความผิดหรอืไม่ เป็นจำนวนมากนั้น
วันนี้ ( 2 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง ด.ต.ประวิทย์ สาทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็น รองหัวหน้าพรรคแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็นผู้สมัคร สส.และจากการตรวจสอบคลิปดังกล่าว พบว่าเป็นการแจกลอตเตอรี่ให้พ่อค้าแม่ค้าและมีการขานชื่อซึ่งเป็นชื่อล็อคจากคลิปที่ยังไม่ ชัดเจน แต่มีการแปะรูปชวนเลือกพรรค
“ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กกต. ชลบุรี ไม่นิ่งนอนใจ และจะรีบส่งให้เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วลงหาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากพบว่ามีมูลความผิดก็จะดำเนินการตามกฏหมายการเลือกตั้ง อีกทั้งขณะนี้ ชลบุรี มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก จึงฝากถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหากพบการทุจริตให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ กกต. ทันที”
พร้อมยืนยันว่า หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง ก็จะมีโทษตั้งแต่ใบเหลือง และใบแดง อีกทั้งยังมีโทษทางอาญาข้อหาหนักอย่างแน่นอน