สลด! เด็ก 1 ขวบร้องไห้ เพื่อนบ้านหวังดีอุ้มไปดูแล ก่อนหายปริศนา พ่อช็อกพบเป็นศพลอยร่องสวนผักหลังบ้าน

อ่างทอง – เกิดเหตุสลดใจ เมื่อเด็กชายวัยเพียง 1 ขวบ 4 เดือน หายตัวไปจากบ้าน ก่อนถูกพบเป็นศพจมน้ำเสียชีวิตในร่องสวนผักหลังบ้าน สร้างความเศร้าสลดให้กับครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่
วันนี้( 2 ก.พ.) พ.ต.ต.วิรัตน์ อภิวงศ์งาม สารวัตรสอบสวน สภ.สีบัวทอง รับแจ้งเหตุพบศพเด็กทารกลอยอยู่ในน้ำ บริเวณร่องสวนผักหลังบ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน แพทย์นิติเวช พยาบาลโรงพยาบาลแสวงหา และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุดแสวงหา
ในที่เกิดเหตุเป็นร่องสวนปลูกผักและพืชผลทางการเกษตร อยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ 100 เมตร พบศพเด็กชายวัยประมาณ 1 ขวบ นอนเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ มีจอกแหนติดตามร่างกาย สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ กางเกงขาสั้นลายการ์ตูนสีเขียว และรองเท้าหุ้มส้น ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ “น้องแน็ก” อายุ 1 ปี 4 เดือน
จากการสอบถาม น.ส.รุ่งนภา ฉัตรเงิน อายุ 38 ปี ป้าของเด็ก ให้ข้อมูลว่า ช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.15 น. น้องแน็กนอนอยู่ภายในบ้าน ขณะที่ตนเองกำลังแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียน ระหว่างนั้นน้องแน็กร้องไห้เสียงดัง ยายซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงจึงเดินมารับไปช่วยเลี้ยง
ต่อมาเมื่อกลับมาที่บ้าน กลับไม่พบน้องแน็ก จึงรีบโทรศัพท์แจ้งพ่อของเด็กซึ่งเป็นน้องชายให้มาช่วยกันออกตามหา แต่ค้นหาเท่าไรก็ไม่พบ จนกระทั่งพ่อของน้องแน็กเดินตรวจสอบบริเวณสวนผักหลังบ้าน และพบร่างลูกชายจมอยู่ในร่องน้ำ จึงแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ เนื่องจากเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่ง
ญาติระบุเพิ่มเติมว่า น้องแน็กเพิ่งเริ่มเดินได้ และมักเดินตามคนในบ้านเป็นประจำ ขณะเดียวกัน กรงที่ใช้เลี้ยงเด็กตั้งอยู่ใกล้ทางเดินเข้าสวนหลังบ้าน ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เด็กเดินออกไปโดยไม่มีใครทันสังเกต
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ และเก็บรวบรวมหลักฐานโดยรอบพื้นที่ พร้อมส่งร่างน้องแน็กไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป